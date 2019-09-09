Финал US Open украсили комментарии Сафина. Обсуждал пиво, звезд и футбол

Перед встречей с Рафаэлем Надалем достижения Даниила Медведева сравнивали с другими русскими теннисистами. Оказалось, что последним победителем US Open из России был Марат Сафин – это произошло еще в 2000 году. Медведева авансом характеризовали продолжателем его традиций и другими заезженными фразами. Восхищался им и сам Сафин.

Он сразу сказал, что они с Медведевым совершенно разные, но против Надаля у того хорошие шансы. «Медведев не то чтобы на голову выше и априори лучше, просто у него отличные шансы на успех. Физика его не подкачает, парень молодой, с мозгами, играет мощно. Он точно не испугается», – рассказывал Сафин в интервью RT. Тогда же Сафин сказал, что Надаль больше хочет победить. Проигрыш молодому парню – двойной удар.

На Первом канале финал US Open-2019 комментировал Александр Кузмак. В паре с ним в роли эксперта выступал Марат Сафин. Неожиданно у него получилось мощное комментаторское выступление. Сафин не стеснялся собственных эмоций, извинялся за цоканье и лишние выкрики, а еще постоянно накидывал что-нибудь веселое.

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