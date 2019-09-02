Медведев – принц конфликтов и трештока. Иногда извиняется и ходит к психологу

Позже – опять сожаления: «Я повел себя как идиот, если честно. Делал то, чем не могу гордиться. Я работаю над тем, чтобы на корте быть лучше, потому что за пределами корта я правда считаю себя хорошим человеком».

Медведев впервые вышел в четвертьфинал US Open, обыграв в 1/8 финала Доминика Кепфера. «Я говорю американцам прямо – вы против меня болеете, я буду выигрывать. Они продолжают против меня болеть – вот как это объяснить? – веселился Медведев после игры. – Я просто сказал себе: «Я против них и сегодня не проиграю».

«Во Франции я работаю с психологом. Мы оба понимаем, что нужно делать, чтобы я был спокойнее, но пока у меня этого не получается, – рассказывал Медведев. – Я даже не знаю, почему так происходит со мной на корте, потому что в жизни я очень спокойный человек и никогда не выхожу из себя. Мне очень стыдно за это, я представляю, как это ужасно выглядит, но пока ничего не могу с этим поделать».