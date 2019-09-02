Медведев – принц конфликтов и трештока. Иногда извиняется и ходит к психологу
В 2016 году российского теннисиста Даниила Медведева дисквалифицировали прямо во время матча на «Челленджере» (Младшая серия турниров ATP). «Я знаю, вы с ним друзья. Я уверен в этом», – сказал Медведев судье, намекая на дружбу с соперником Дональдом Янгом. Федерация тенниса США прекратила матч, указав, что он «поставил под сомнение объективность судьи из-за ее расы».
Медведев извинился и перед Янгом, и перед судьей, но выразил удивление многочисленными обвинениями в расизме в социальных сетях. «Корт не место для выражения эмоций, а место доказывать свои качества», – подводя итог, сказал он.
Через год Медведев сорвался на Уимблдоне, когда уступил в матче второго круга Рубену Бемельмансу. «Мне кажется, вы что-то против меня имеете. Я хочу поменять судью», – заявил теннисист во время игры. После матча он кинул несколько монет из сумки в сторону судейской вышки.
«Я погорячился, очень плохо поступил. Приношу свои извинения. Это ничего не значило. Я просто собирал свои вещи и увидел свой кошелек», – объяснился Медведев после матча.
Следующая история – конфликт с Циципасом в 2018 году после поражения на турнире в Майами. «Он это начал. Сказал «сраный русский». По-вашему, это нормально? Я ответил ему, потому что он не умеет драться. Если бы он молчал, у меня бы не было никаких проблем. Но если он что-то говорит, ищет конфликт, то пусть хоть посмотрит на меня», – нервничал Медведев после игры, но Циципас не стал реагировать и ушел с корта.
«Мой близкий друг? Даниил Медведев, с ним я говорю по-русски», – позже иронизировал Циципас. «Мы не разговаривали с ним ни до, ни после, – ответил Медведев. – Странно, что он не извинился за тот эпизод, еще и заблокировал меня в инстаграме». Но вообще наши родители дружат, да и я его не могу назвать врагом».
Пока план такой: один год – минимум один конфликт. В июле 2019-го во время «Уимблдона» Медведев был оштрафован на $5500 за неспортивное поведение на корте – орал на судью, лупил ракеткой по ограждению и траве.
Психовал теннисист в основном из-за неудач, но этот US Open все меняет. Несмотря на проблемы со здоровьем, он научился даже отрицательную энергию использовать для побед.
В матче третьего круга Медведев снова не сдержался – вырвал полотенце у болбоя, начал пререкаться с судьей, а зрителям отвесил неприличный жест, за что был оштрафован на $9000. В своей послематчевой речи он обратился к освистывавшим его болельщикам: «Ваша энергия принесла мне победу. Если бы не вы, я бы, наверное, проиграл. Чем больше вы так делаете, тем больше я буду для вас побеждать».
Позже – опять сожаления: «Я повел себя как идиот, если честно. Делал то, чем не могу гордиться. Я работаю над тем, чтобы на корте быть лучше, потому что за пределами корта я правда считаю себя хорошим человеком».
Медведев впервые вышел в четвертьфинал US Open, обыграв в 1/8 финала Доминика Кепфера. «Я говорю американцам прямо – вы против меня болеете, я буду выигрывать. Они продолжают против меня болеть – вот как это объяснить? – веселился Медведев после игры. – Я просто сказал себе: «Я против них и сегодня не проиграю».
«Во Франции я работаю с психологом. Мы оба понимаем, что нужно делать, чтобы я был спокойнее, но пока у меня этого не получается, – рассказывал Медведев. – Я даже не знаю, почему так происходит со мной на корте, потому что в жизни я очень спокойный человек и никогда не выхожу из себя. Мне очень стыдно за это, я представляю, как это ужасно выглядит, но пока ничего не могу с этим поделать».
«Вроде кажусь себе и окружающим очень простым, легким, спокойным вне корта. А по факту внутренний мир у меня очень сложный и тяжелый. Я бы сказал, непонятный даже для меня. Не скажу, что я в депрессии все время. Но именно внутренний мир у меня своеобразный», – еще одна цитата Медведева, объясняющая его мировоззрение.