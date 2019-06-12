Травма бедра испортила Маррею карьеру. Он чуть не закончил, поставил новый сустав и все-таки вернется
32-летний Энди Маррей – удивительный теннисист. В 2016 году он становился первой ракеткой мира, а по карьерным достижениям и статусу не сильно уступал Федереру, Джоковичу и Надалю.
Он оказался единственным теннисистом в истории, который выиграл две Олимпиады в одиночном разряде. Маррей – первый британец с 1936 года, побеждавший на «Уимблдоне». Еще вместе со сборной Великобритании он выигрывал командный турнир Кубок Дэвиса.
Все впечатление от его карьеры испортила травма бедра – с ней Маррей боролся в последние два года, но началось все раньше. Смотрите хронологию:
- 2013 год. У Маррея возникли проблемы со спиной, а в день рождения (Маррею исполнилось 26) теннисист впервые серьезно повредил бедро. Спина беспокоила больше, поэтому ее прооперировали. Потом Маррей вернулся и держал уровень еще три года.
- 2016 год стал лучшим для Маррея по всем направлениям. Он выиграл девять турниров, а еще получил рекордный доход за всю карьеру. Forbesписал, что в том сезоне Маррей заработал призовых на 16,3 миллиона долларов. Он возглавлял денежный рейтинг сезона среди теннисистов, но проблемы со здоровьем снова проявились.
- 2017 год начался с операции на тазобедренном суставе. От этого хирургического вмешательства Маррей восстанавливался полтора года. Когда он вышел на корт, боль стала еще больше. Дошло до того, что Маррей упал на 230 место в рейтинге и просто не мог нормально играть.
В январе 2019-го Маррей собрал пресс-конференцию, где со слезами объявил о скором окончании карьеры: «Я не уверен, что еще четыре-пять месяцев смогу играть, превозмогая боль. Я хочу дождаться Уимблдона и после него остановиться, но не знаю, смогу ли сделать даже это».
На Australian Open он проиграл в первом матче, а дальше занялся здоровьем. Маррею сделали операцию и полностью заменили тазобедренный сустав. После такой операции тяжело продолжать спортивную карьеру, но она облегчает жизнь.
Маррей все-таки хочет и дальше играть в теннис. Разговоров об окончании карьеры больше нет – он возобновляет карьеру через матчи в парном разряде вместе с Лопесом. Самая свежая новость: Маррей может вернуться в одиночный теннис уже в этом году. Врачи сотворили какое-то чудо.
«Я надеюсь, что как-нибудь снова смогу соревноваться в одиночном разряде. Не ставлю лимит, потому что сейчас я счастлив. Если я смогу, это будет здорово, но я не думаю, что это будет быстро. Это займет время, но сейчас мы идем шаг за шагом. Чувствую себя хорошо, почти безболезненно и наслаждаюсь тренировками. Я все время становлюсь лучше», – сказал Маррей.
По настоящему Маррею на корте все скучали. Он часто творил удивительное.