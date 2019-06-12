Травма бедра испортила Маррею карьеру. Он чуть не закончил, поставил новый сустав и все-таки вернется

Маррей все-таки хочет и дальше играть в теннис. Разговоров об окончании карьеры больше нет – он возобновляет карьеру через матчи в парном разряде вместе с Лопесом. Самая свежая новость: Маррей может вернуться в одиночный теннис уже в этом году. Врачи сотворили какое-то чудо.

«Я надеюсь, что как-нибудь снова смогу соревноваться в одиночном разряде. Не ставлю лимит, потому что сейчас я счастлив. Если я смогу, это будет здорово, но я не думаю, что это будет быстро. Это займет время, но сейчас мы идем шаг за шагом. Чувствую себя хорошо, почти безболезненно и наслаждаюсь тренировками. Я все время становлюсь лучше», – сказал Маррей.

По настоящему Маррею на корте все скучали. Он часто творил удивительное.