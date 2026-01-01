Энди Маррей

Лента
Материалы
Новости
Последние новости
Теннис
«Знаю, что я идиот». Маррей оставил сушиться кроссовки под машиной и привязал к ним обручальное кольцо – их украли
#Энди Маррей
Олимпиада 2020
🎾 Хачанов на Олимпиаде-2020 прошел в 1/16 финала в мужской одиночке, Маррей снялся с турнира
#Карен Хачанов
Теннис
Итоговый турнир ATP пять лет подряд выигрывает новый чемпион
#Даниил Медведев
Все новости
Материалы
Федерер – самый обожаемый теннисист планеты. Эта сила выше побед
#Роджер Федерер
Уильямс и Маррей проиграли Уимблдон. Их хватило только на два раунда
#Уимблдон
Травма бедра испортила Маррею карьеру. Он чуть не закончил, поставил новый сустав и все-таки вернется
#Энди Маррей
Все материалы