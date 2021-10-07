«Знаю, что я идиот». Маррей оставил сушиться кроссовки под машиной и привязал к ним обручальное кольцо – их украли

Об этом Энди Маррей рассказал в инстаграме:

«Да, знаю, что я идиот. Это кажется ужасной идеей, но мне нужна помощь. Каким должно быть вознаграждение за возврат?»

Инцидент произошел в Индиан-Уэллсе. После тренировки Маррей оставил кроссовки сушиться под машиной и привязал к ним обручальное кольцо. Кроссовки и кольцо были украдены.