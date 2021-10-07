Энди Маррей
«Знаю, что я идиот». Маррей оставил сушиться кроссовки под машиной и привязал к ним обручальное кольцо – их украли
4 часа назад
Об этом Энди Маррей рассказал в инстаграме:
«Да, знаю, что я идиот. Это кажется ужасной идеей, но мне нужна помощь. Каким должно быть вознаграждение за возврат?»
Инцидент произошел в Индиан-Уэллсе. После тренировки Маррей оставил кроссовки сушиться под машиной и привязал к ним обручальное кольцо. Кроссовки и кольцо были украдены.
- Маррей – двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном разряде (единственный теннисист, кому это удавалось).
- Он трехкратный победитель турниров «Большого шлема». В 2016 году Маррей был первой ракеткой мира.
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