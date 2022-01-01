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Почему Шотландия первой в мире сделала тампоны и прокладки бесплатными: «менструальная бедность» и психологический дискомфорт
#Экономика
Профессия Java-разработчик
#Экономика
Кто продает товары из IKEA в России: список брендов, которые торгуют на «Яндекс.Маркете» после закрытия магазинов
#IKEA
Как выиграть миллиард $ в лотереях: откуда там столько денег, сколько на самом деле забирает победитель и почему по закону нельзя скрыть имя
#Экономика
Как сделать фигурку лего со своим лицом и одеждой – Lego запустила сервис-конструктор индивидуальных фигурок за 12$
#LEGO
Sunlight закрывается: как навязчивая спам-реклама стала мемом и почему сама компания считает, что с ней все ок
#Sunlight