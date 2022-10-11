Самые необычные и странные профессии России: обрезчик копыт и переворачиватель календаря под песню Шуфутинского

Другая необычная должность – специалист по дружбе в компаниях, который должен ходить на обеды в кафе с коллегами и поддерживать атмосферу: смеяться над их шутками и радоваться достижениям. Такие предложения о работе представлены в Москве.

В январе-2022 HeadHunter провели другое исследование и установили, что некоторые редкие вакансии появляются не чаще раза в год, другие – не больше 100. Это добавляет уникальности на фоне классических и распространенных профессий. В категорию редких попали набивщики боксерских груш (предложение из Нижнего Новгорода) и дегустатор семечек (предложение из Тамбова).

В Тюмени искали пивного сомелье на зарплату 250 тысяч рублей в месяц: нужно разбираться в сортах пива, иметь пятилетний опыт работы пивоваром и знать немецкий язык. В Санкт-Петербурге – дегустатора фастфуда, который должен ходить по точкам общепита и пробовать бургеры, шаурму и разные закуски.

В 2019 году сервис «Работа.ру» собрал топ-10 необычных профессий России. Первое место заняла должность грумера – специалиста, который занимается стрижками и окрашиванием животных. В десятку попали стропальщик (специалист, который крепит и обвязывает грузы) и коренщик (специалист, который занимается нарезкой овощей и фруктов). Их месячная зарплата варьировалась от 25 до 55 тысяч рублей.

Обрезчик копыт, курьер-разведчик, мастер по испытанию кабельных линий под землей – что это и как работает

• Обрезчик копыт. Например, данная профессия встречается в селе Савалеево в Татарстане. Для работы обрезчик копыт заводит корову в специальный аппарат, который фиксирует ее в неподвижном состоянии. Задача – обработать копыта, устранить дефекты и следить за тем, чтобы не допустить распространение заболеваний. Один из местных специалистов объяснил: «Плохое состояние копыт может сказаться на самочувствии коровы, удое и даже способности животного размножаться».

• Мездрильщик шкур морского зверя – тюленей и моржей. Обычно этой работой занимаются мужчины из малочисленных народов Севера или Дальнего Востока. В задачи входят удаление жира и обработка шкуры вручную или на специальном аппарате. Из этого делают национальную одежду или украшения.