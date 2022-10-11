Самые необычные и странные профессии России: обрезчик копыт и переворачиватель календаря под песню Шуфутинского
Учитель, повар, строитель, водитель автобуса или продавец – привычные, понятные и распространенные профессии, которые знакомы в России и мире. Но кто такие мездрильщик и грумер и как работодатели ищут набивщиков боксерских груш, курьеров-разведчиков и чайных фей.
Исследовали необычные или редкие вакансии, которые предлагаются на российском рынке труда. Вы можете выбрать идеальную профессию через нашу игру.
Кто нужен работодателям: «повелитель небоскребов», специалист по дружбе, коренщик (кто-кто?)
В сентябре-2022 компания HeadHunter [один из самых крупных сайтов по поиску работы и сотрудников в мире] изучила около 900 тысяч актуальных вакансий в России. Среди них встречаются классические профессии, но с креативными названиями: «бог построения системы» – менеджер по продажам, «чайная фея» – офис-менеджер, «повелитель небоскребов» – специалист по продажам жилья.
В Нижнем Новгороде на 3 сентября на матч «Пари НН» – «Факел» требовался календарь-менеджер, чья задача – безостановочно переворачивать календарь под песню Михаила Шуфутинского: «От соискателя требуются любовь к футболу и Михаилу Шуфутинскому, базовые знания отечественного шансона и способность не сойти с ума за 90 минут работы. Среди прочего компания готова обеспечить сотрудника специальной мазью для суставов на пальцах, зарплата – 39 000 рублей на руки».
Как создавалась песня «Третье сентября» и что о ней думает сам Шуфутинский. Сначала в тексте было «Я календарь перелистну»
Другая необычная должность – специалист по дружбе в компаниях, который должен ходить на обеды в кафе с коллегами и поддерживать атмосферу: смеяться над их шутками и радоваться достижениям. Такие предложения о работе представлены в Москве.
В январе-2022 HeadHunter провели другое исследование и установили, что некоторые редкие вакансии появляются не чаще раза в год, другие – не больше 100. Это добавляет уникальности на фоне классических и распространенных профессий. В категорию редких попали набивщики боксерских груш (предложение из Нижнего Новгорода) и дегустатор семечек (предложение из Тамбова).
В Тюмени искали пивного сомелье на зарплату 250 тысяч рублей в месяц: нужно разбираться в сортах пива, иметь пятилетний опыт работы пивоваром и знать немецкий язык. В Санкт-Петербурге – дегустатора фастфуда, который должен ходить по точкам общепита и пробовать бургеры, шаурму и разные закуски.
В 2019 году сервис «Работа.ру» собрал топ-10 необычных профессий России. Первое место заняла должность грумера – специалиста, который занимается стрижками и окрашиванием животных. В десятку попали стропальщик (специалист, который крепит и обвязывает грузы) и коренщик (специалист, который занимается нарезкой овощей и фруктов). Их месячная зарплата варьировалась от 25 до 55 тысяч рублей.
Обрезчик копыт, курьер-разведчик, мастер по испытанию кабельных линий под землей – что это и как работает
• Обрезчик копыт. Например, данная профессия встречается в селе Савалеево в Татарстане. Для работы обрезчик копыт заводит корову в специальный аппарат, который фиксирует ее в неподвижном состоянии. Задача – обработать копыта, устранить дефекты и следить за тем, чтобы не допустить распространение заболеваний. Один из местных специалистов объяснил: «Плохое состояние копыт может сказаться на самочувствии коровы, удое и даже способности животного размножаться».
• Мездрильщик шкур морского зверя – тюленей и моржей. Обычно этой работой занимаются мужчины из малочисленных народов Севера или Дальнего Востока. В задачи входят удаление жира и обработка шкуры вручную или на специальном аппарате. Из этого делают национальную одежду или украшения.
• Чтобы следить за повреждениями электролиний, которые проходят под землей, нужен мастер по испытаниям и измерениям кабельных линий. Такой специалист использует акустический датчик с экраном, наушники и длинный элемент, через который прослушивается поврежденный участок.
Бабушки думают, что мастера по испытаниям и измерениям кабельных линий ищут радиацию, остальные прохожие воспринимают их как кладоискателей. Представитель профессии Алексей Добрыдень рассказал об устройстве:
«Акустический датчик – это что-то вроде микрофона, который улавливает звуки из-под земли. Если его навести на место повреждения, то слышится стук. Это происходит благодаря разряду высоковольтного конденсатора – в месте повреждения он переходит в электрическое колебание и превращается в звук. Так мы и находим повреждения.
Повреждения разные бывают, некоторые хорошо слышны, а некоторые плохо – можешь стоять на одном месте длительное время. Мы работаем в любую погоду. В дождь, естественно, сложнее – он барабанит по асфальту, по датчику. Ветер также усложняет условия работы. Все, что создает дополнительный шум, мешает. Бывает, несколько минут измеряешь, а бывает, несколько дней».
• Курьер-разведчик. Такую работу на Superjob предлагает «Яндекс». Объяснение в одном из объявлений: «Пеший разведчик – это курьер 2.0! Предложение для тех, кто не представляет себя в душном офисе, любит длительные прогулки на свежем воздухе и хочет немножко побыть шпионом». В задачи курьера-разведчика входят перемещение по городу, посещение и сбор данных о заведениях, сверка контактной информации.
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