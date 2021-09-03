Как создавалась песня «Третье сентября» и что о ней думает сам Шуфутинский. Сначала в тексте было «Я календарь перелистну»
Песня Михаила Шуфутинского «Третье сентября» – любимый ежегодный прикол соцсетей: каждый раз в этот день в медиаполе сыплются тысячи шуток и отыгрышей про перевернутый календарь, костры рябин и все остальное.
Как появилась эта песня? Про что она вообще? Как сам Шуфутинский относится к ее мемному статусу?
Сразу про главное: третье сентября как дата ничего не означает для авторов. Просто удобно легла под мелодию
Михаил Шуфутинский говорил, что третьего сентября в его жизни не происходило ничего особенного и он не посвящал эту песню какому-то конкретному событию. Единственная номинальная связь с датой – рождение внука, но это было через пару лет после первого исполнения песни.
Ее автор – Игорь Николаев. Про значение даты он говорил то же самое: «Должен признаться, за этой датой ничего не стоит, просто строчка идеально легла на мелодию моего друга Игоря Крутого, а потом она обросла сюжетом, драмой и появилось даже второе сентября, где «было все у нас всерьез».
Николаев рассказал об этом в сентябре-2019 в инстаграме и прикрепил к посту такую фотографию:
Быстрые истории про создание «Третьего сентября» от Шуфутинского:
- «Что касается «Третьего сентября», то я хорошо помню, как Игорь мне сыграл несколько песен и я выбрал именно эту».
- «Помню, рассказывал ему, какую здесь придумаю партию баса. Я даже не очень отдавал себе отчет в том, что эта песня на стихи Игоря Николаева. Но у меня совершенно безоговорочно не возникло никаких претензий ни к тексту, ни к музыке. Что бывает редко, потому что я довольно разборчивый и противный».
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- «Песня мне просто сразу легла, понравилась, потому что музыка была очень профессионально написана».
- «У Николаева там было слово «перелистну», и я понимаю, откуда оно – там листок календаря. А мне показалось, что это как-то немножко по-украински. И я спел: «Я календарь переверну», – потому что календари бывают на большой пружине, вот такие, где ты лист переворачиваешь».
- «Песня получилась. Тогда она не возымела такого сумасшедшего и бешеного успеха, хотя была аранжирована и записана в очень хорошем качестве».
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О чем песня: герой без страдания задается вопросом, почему они расстались, и каждый год вспоминает этот момент
Точного смысла никто не называл: ни Николаев, ни сам Шуфутинский. Но Шуфутинский как-то попытался ответить на этот вопрос:
«Больше страдальческих песен пели женщины, потому что мужчине не к лицу было петь прямо вот так. Но здесь нет страдания, в этой песне есть вопрос: «Но почему ж расстаться все же нам пришлось, ведь было все у нас всерьез? Еще вчера, второго сентября?» Здесь нет страдания, просто человек задается вопросом. Это ситуация типичная для нормальных любящих людей. Они поссорились, у них что-то произошло, это вынудило их внезапно расстаться. И это бесповоротно».
Шуфутинский объясняет: в песне есть грусть, которая необходимо русскому человеку. «В песне «Третье сентября» достаточно всего. И вопрос «почему?», и легкий намек, что, может, как-то все переменится. Но кончается она все-таки депрессивно».
В песне шесть раз повторяется фраза «Третье сентября». У этого тоже нет сакрального смысла. Но Шуфутинский рассказывает: «Эта дата повторяется, потому что год за годом ты вспоминаешь второго сентября, что завтра будет третье – день, когда вы расстались. И до тех пор, пока чувства в тебе горят, ты вспоминаешь, что третьего это произошло».
Шуфутинский без проблем исполняет песню на каждом концерте, но не верит, что причина ее славы именно в мемах
Впервые Михаил Шуфутинский исполнил «Третье сентября» в 1993 году. Он рассказывал, что песня не сразу стала любимой у фанатов из-за сложной структуры и моды 90-х в России – в то время лучше заходили песни с текстами попроще. По-настоящему популярной песня стала к середине нулевых. Шуфутинский говорит, что с того момента ее стали больше слушать молодые люди, хотя сам он на это на смотрит:
«Я не знаю, молодежь там или не молодежь. Я просто пою для них. Слушателей порой даже не видно, потому что в зале темно. Да, наверное, больше появилось и молодежной аудитории. Это такая песня, которая может стать гимном для любого возрастного периода человека. Что-то в ней есть магическое. Но я не думаю, что моя аудитория с годами сильно менялась».
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На каждом концерте зрители просят Шуфутинского обязательно спеть «Третье сентября», а перед днем Х ему в этот звонят журналисты 20-30 разных медиа с просьбой об интервью.
Как Шуфутинский относится к мем-славе:
- «Я не думаю, что песня своей популярностью обязана каким-то мемам. Тому, что кто-то что-то придумал из какой-то фразы. Я не думаю, что это так. Поэтому я думаю, что мемы – это вторично».
- «У меня были предложения о дуэтах. Но к ним у меня свое отношение, пока я это не рассматриваю».
Если вы дочитали до этого момента, то заслужили подарок – сами мемы. Погнали.