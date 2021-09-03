Как создавалась песня «Третье сентября» и что о ней думает сам Шуфутинский. Сначала в тексте было «Я календарь перелистну»

Продюсер Михаил Кобылянский говорил, что это именно он заменил «перелистну» на «переверну»: потому что «перелистну» — жаргонное идиоматическое выражение»

О чем песня: герой без страдания задается вопросом, почему они расстались, и каждый год вспоминает этот момент

Точного смысла никто не называл: ни Николаев, ни сам Шуфутинский. Но Шуфутинский как-то попытался ответить на этот вопрос:

«Больше страдальческих песен пели женщины, потому что мужчине не к лицу было петь прямо вот так. Но здесь нет страдания, в этой песне есть вопрос: «Но почему ж расстаться все же нам пришлось, ведь было все у нас всерьез? Еще вчера, второго сентября?» Здесь нет страдания, просто человек задается вопросом. Это ситуация типичная для нормальных любящих людей. Они поссорились, у них что-то произошло, это вынудило их внезапно расстаться. И это бесповоротно».

Шуфутинский объясняет: в песне есть грусть, которая необходимо русскому человеку. «В песне «Третье сентября» достаточно всего. И вопрос «почему?», и легкий намек, что, может, как-то все переменится. Но кончается она все-таки депрессивно».

В песне шесть раз повторяется фраза «Третье сентября». У этого тоже нет сакрального смысла. Но Шуфутинский рассказывает: «Эта дата повторяется, потому что год за годом ты вспоминаешь второго сентября, что завтра будет третье – день, когда вы расстались. И до тех пор, пока чувства в тебе горят, ты вспоминаешь, что третьего это произошло».