Вокруг Земфиры. Как она создает песни, о чем думает, почему такая закрытая и как менялись ее альбомы

В 16 лет Земфира Рамазанова выбирала между баскетболом и музыкой. Она была чемпионкой России, капитаном юниорской сборной и одной из лучших в своем возрасте. Но выбрала музыку. Поступила в училище искусств и пошла играть в переходы.

Дальше – выступления в ресторанах, работа на радио, первые песни. В 1998 году (Земфире 22) − запись альбома. Через год – взрыв.

Песни «СПИД» и «Ариведерчи» порвали радиостанции. Потом вышел альбом – за полгода более 700 000 продаж. Земфира поехала в большой тур (везде аншлаг), а через год собрала «Олимпийский».

Этот текст – попытка разобрать Земфиру: характер, культурный феномен, механику написания песен, творческие темы, путь наверх и причины такой массовой любви.

Как она шла к популярности

Земфира с детства знала, что станет звездой. И шла к этому. С пяти лет училась в музыкальной школе. В семь лет написала песню. Окончила музыкальную школу с отличием. Потом − с красным дипломом училище.

«С самого начала она выделялась из всех. Остротой ума, ответами. Это природа просто, это божий дар. Она была такая независимая. Но в профессиональном отношении впереди всех. Ее отличала железная воля. Она всегда добивалась своего.

Она доводила до совершенства каждую ноту. Всегда хорошо училась. Успевала по всем предметам, прилежно ходила на занятия» – преподаватели Земфиры в училище искусств Юсуп Ахмедов и Ирина Остин.

Первый альбом, который сразу выстрелил, – это тоже много усилий и волевых ходов. На радиостанции Земфира убедила звукорежиссера записать демо-диск с ее песнями. Звукорежиссер планировал делать собственные, но: «Я, конечно, был уверен, что мое творчество намного важнее, но ее твердокаменный характер сделал свое дело».

За полгода Земфира записала около 30 песен. Потом заняла деньги и поехала в Москву – взяв диск. На нем − всего три песни («Снег», «-140», «Скандал»). Он попал к Илье Лагутенко и Леониду Бурлакову (группа «Мумий Тролль»). Им понравилось. Они рискнули и помогли записать альбом «Земфира».

«Мумий Тролль» – тогда уже известная группа, а Лагутенко – звезда эпохи. Но Земфира почти его не слушала и все делала по-своему. После выпуска альбома разногласий стало слишком много, и они прекратили сотрудничество.