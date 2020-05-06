Создатель Rammstein ночевал в парках, терпел пытки полиции, мыл окна и убегал из страны – так куются рок-звезды

После развода родителей его жизнь рухнула: плакал из-за разорванного плаката KISS, сбегал из дома по ночам, стал одиночкой в школе

Детство Цвена Круспе – деревенская романтика и беспечность. Дом в коммуне Вайзен под городом Виттенберге всегда переполняли кошки и собаки, а рядом старшие сестры и брат: «Я радовался прожитому этапу, потому что до 12 лет все было хорошо и без забот. У нас не было проблем с деньгами и вещами, хотя ГДР практически разорилась».

Мир перевернулся, когда родители развелись: мама снова вышла замуж, забрала детей и переехала в Шверин к новому мужу. Для Круспе началась драма. Отношения с отчимом не складывались. Чтобы не оставаться дома, Круспе сбегал по ночам и спал у друзей или на лавочках в парках, пока по городу его разыскивала полиция. В 12 лет отчим разорвал плакат группы KISS, который висел над кроватью в детской комнате. Всю ночь Круспе плакал и до утра склеивал его, чтобы повесить обратно.

«KISS для нас были абсолютным феноменом. Они представляли в наших глазах капитализм в чистейшем его виде, и каждый ребенок был заражен KISS, как вирусом. Мы писали «KISS» на своих тетрадях, и если это попадалось на глаза учителю, можно было запросто вылететь из школы», – с разукрашенных лиц участников группы тащилось целое поколение.