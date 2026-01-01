Rammstein

Инфо
Немецкая метал-группа
Дата основания
Январь 1994 г.
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Материалы
Материалы
«Сатира на собственную ДНК». Новый альбом Rammstein: создание – после депрессии, премьера – в космосе, последняя песня – прощание
#Rammstein
Как западные артисты и лейблы уводят музыку из России: не загружают новые релизы, ломают выплаты для русских исполнителей
#музыка
22 ожидаемых альбома 2022 года: Placebo, Иван Дорн, Rammstein и другие
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#музыка
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Лидер Rammstein дрался с отцом, убил любимую собаку, плавал по дикой реке и творил на страдании. Как устроен Тилль Линдеманн
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#Тилль Линдеманн
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Создатель Rammstein ночевал в парках, терпел пытки полиции, мыл окна и убегал из страны – так куются рок-звезды
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#музыка
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