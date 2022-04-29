«Сатира на собственную ДНК». Новый альбом Rammstein: создание – после депрессии, премьера – в космосе, последняя песня – прощание

Композитор Свен Хельбиг [работал на альбомах Reise, Reise, Rosenrot и Liebe ist für alle da и создал фортепианную версию сингла Mein Herz brennt] рассказал, что коронавирусный локдаун стал для Rammstein скучным периодом, а выход альбома осложнился из-за нехватки бумаги для обложек и упаковок дисков и пластинок.

«Мы закончили запись нашего альбома незадолго до карантина, – говорил клавишник Кристиан Лоренц. – Поэтому первый локдаун с точки зрения написания песен был для нас скорее фазой расслабления. В общем, мы просто делали совсем другие вещи, чем до коронавируса. Мы были в туре все время до этого, как и в 2020 году. В конце года мы снова начали писать. Когда мы занимаемся музыкой, появляется та же энергия – на мгновение можно забыть о коронавирусе.

Наши темы, как правило, взяты из повседневной жизни и мировых событий, где всегда что-то происходит. Наши темы – это в основном безумие людей, и оно не сильно отличается в коронавирусное или обычное время. Дональд Трамп сильно активничал в прошлом году, можно взять много черт из этого или из людей в целом, как они вели себя в изоляции».

В октябре-2021 астронавт Томас Песке, находившийся в тот момент на МКС, стал первым, кто услышал одну из песен с нового альбома. С ним связывался Кристоф Шнайдер: «Для меня это было похоже на детскую мечту – поговорить с человеком, живущим в небе, взглянуть на него и снова понять, насколько мы все малы по сравнению с глубиной вселенной. Премьера состоялась в небе, что честь для нас».