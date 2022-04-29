«Сатира на собственную ДНК». Новый альбом Rammstein: создание – после депрессии, премьера – в космосе, последняя песня – прощание
Rammstein выпустили восьмой студийный альбом – Zeit (по названию второго трека). Альбом, как и семь прошлых, состоит из 11 песен. Полный трек-лист:
- Armee der Tristen
- Zeit
- Schwarz
- Giftig
- Zick Zack
- OK
- Meine Tränen
- Angst
- Dicke Titten
- Lügen
- Adieu
• Это второй альбом Rammstein за три года – до этого 10 лет не было релизов. Он вышел в соавторстве с продюсером Олсеном Инволтини, который работал над прошлым безымянным альбомом.
• На синглы Zeit и Zick Zack вышли клипы. Обе песни посвящены времени: Zeit – философская баллада об уходящей жизни, Zick Zack – ирония на пластические операции для сохранения красоты (основана на стихотворении Тилля Линдеманна «Больше, красивее, тверже» из сборника «В тихой ночи»).
К Zick Zack вышел журнал на 32 страницы со стикерами, постерами и CD-диском. Rammstein на постерах в соцсетях указали номер, который при звонке ведет на выдуманную клинику красоты – там можно услышать дату выхода клипа, сниппет и вокал Линдеманна.
• 28 апреля, за день до официального выхода альбома, прошли эксклюзивные прослушивания в кинотеатрах Японии и городов Европы и Северной Америки. Там же показали клип на песню Angst.
Альбом появился во время локдауна после депрессии Круспе. Первым новые песни услышал космонавт на МКС
Rammstein не планировали запись нового альбома, но ушли в студийную жизнь из-за пандемии коронавируса и ограничений с перемещениями по миру. Работа началась в 2020 году, когда запланированные концерты в Европе и Северной Америке сначала перенеслись на 2021-й, а потом – на 2022-й. Барабанщик Кристоф Шнайдер сказал, что тогда группа определилась с новым альбомом: «У нас все еще так много идей, так много незаконченных песен».
Композитор Свен Хельбиг [работал на альбомах Reise, Reise, Rosenrot и Liebe ist für alle da и создал фортепианную версию сингла Mein Herz brennt] рассказал, что коронавирусный локдаун стал для Rammstein скучным периодом, а выход альбома осложнился из-за нехватки бумаги для обложек и упаковок дисков и пластинок.
«Мы закончили запись нашего альбома незадолго до карантина, – говорил клавишник Кристиан Лоренц. – Поэтому первый локдаун с точки зрения написания песен был для нас скорее фазой расслабления. В общем, мы просто делали совсем другие вещи, чем до коронавируса. Мы были в туре все время до этого, как и в 2020 году. В конце года мы снова начали писать. Когда мы занимаемся музыкой, появляется та же энергия – на мгновение можно забыть о коронавирусе.
Наши темы, как правило, взяты из повседневной жизни и мировых событий, где всегда что-то происходит. Наши темы – это в основном безумие людей, и оно не сильно отличается в коронавирусное или обычное время. Дональд Трамп сильно активничал в прошлом году, можно взять много черт из этого или из людей в целом, как они вели себя в изоляции».
В октябре-2021 астронавт Томас Песке, находившийся в тот момент на МКС, стал первым, кто услышал одну из песен с нового альбома. С ним связывался Кристоф Шнайдер: «Для меня это было похоже на детскую мечту – поговорить с человеком, живущим в небе, взглянуть на него и снова понять, насколько мы все малы по сравнению с глубиной вселенной. Премьера состоялась в небе, что честь для нас».
Основатель Rammstein Рихард Круспе перед этим попал в депрессию: «Честно говоря, я уже ушел в изоляцию до коронавируса – после последнего тура Rammstein. Это был, пожалуй, самый большой тур в истории нашей группы. Когда я вернулся домой, то впервые провалился в глубокую яму. Я удалился и в промежутках думал о том, чтобы закончить с музыкой, потому что не видел в этом никакого смысла.
Конечно, никому не нравится попадать в такую депрессию. Если вы не получаете помощи извне, то должны погрузиться в размышления о себе. Поэтому я убежал в воспоминания, в прошлое. Это единственное, что у меня было. Я наткнулся на все старые песни и идеи и заново посмотрел на них. Они помогли мне вернуться в настоящее, чтобы я мог, наконец, снова заглянуть в будущее. Путешествие назад во времени к вдохновению».
Что говорят об альбоме: «сатира на собственную ДНК» и «отличный способ завершить удивительную дискографию»
Рецензия от австралийского издания Wall of Sound, которое оценило альбом на 9 из 10 баллов: «Zeit – это совсем другая природа, чем предыдущий одноименный релиз. В нем больше электронных элементов, в целом он менее хаотичен и разнообразен. Если альбом 2019 года поражает с первого прослушивания, то Zeit более сдержан и лучше держится вместе.
Тематически он затрагивает схожие проблемы: в нем абсурдное и разрушительное соседствуют друг с другом, но, как и Liebe ist für alle da, это альбом, который становится лучше с каждым прослушиванием. Если это конец, то он станет отличным способом завершить удивительную дискографию».
Обозреватель Hammer Стивен Хилл выделил особенности некоторых треков:
- Стилистика синтезатора от Depeche Mode на Armee der Tristen;
- Автотюн на Lügen: «Если для некоторых поклонников Rammstein идея подражать T-Pain может показаться худшей из всех возможных, нужно отдать должное группе за то, что она экспериментирует»;
- Схожесть Giftig по духу с Du Hast, OK – с Links 2 3 4;
- Прощания на нескольких языках на последнем треке Adieu: «Ты должен пройти последний путь в одиночку».
«С точки зрения звука, Zeit может быть работой только одной группы – Rammstein обладают самой сильной и самой отчетливой индивидуальностью среди всех металлистов. Все точки соприкосновения их звучания присутствуют и правильны – от скрежещущих гитар до низкого вокала.
Но хотя они и не изменили формулу, то, по крайней мере, немного огрубили ее. Rammstein в 2022 году по-прежнему могут обжечь вам лицо всей силой своей мощи, но в Zeit они как никогда доказывают, что не боятся сдирать с себя слои, обнажать страхи и показывать вам собственные шрамы».
Критика от австрийской газеты Kleine Zeitung: «Тотальный провал. Восьмой студийный альбом Rammstein – это сатира на собственную ДНК. Безусловно, недооцененной сильной стороной группы всегда было то, что в ней не было перемен.
Но на этот раз вы напрасно ищете двойное дно на протяжении 40 минут и одиннадцати песен. Я тоже люблю баллады. Вместо этого – приглушенный тестостерон без окситоцина. Zeit – это альбом для полуживых мускулистых мужчин, которые хихикают и краснеют, когда слышат слова «презервативы и сиськи».
Zeit также знаменует прощание с, возможно, величайшей немецкой рок-группой всех времен. Заявления группы уже указывали на это в ходе последнего релиза. С последней песней альбома Adieu Rammstein представили бы идеальный финальный аккорд. Тот факт, что группа уже выпустила похожую песню под названием Adios 20 лет назад, не имеет значения».
Квест для фанатов и тур по Европе с передвижением на 14 тысяч километров
• 11 песен = 11 капсул времени, которые Rammstein заложили по всему миру. Поиски длились несколько дней. Фанаты, нашедшие капсулы, получили билеты на концерт.
• Rammstein анонсировали летний тур по странам Европы, за который проедут около 14 тысяч километров. В список не попала Россия. После этого группа отправится в тур по Северной Америке.
• Обложку альбома Zeit сделал рок-музыкант и фотограф Брайан Адамс. Адамс фотографировал Мика Джаггера, Рэя Чарльза, Лану Дель Рей, Билли Айдола, Селин Дион, Эмми Уайнхаус и других. На обложке участники Rammstein стоят на ступенях Trudelturm – башни в Берлине, которая раньше была лабораторией при аэродроме, а теперь стала памятником.