Лидер Rammstein дрался с отцом, убил любимую собаку, плавал по дикой реке и творил на страдании. Как устроен Тилль Линдеманн

Вернер Линдеманн хотел, чтобы сын тоже занялся писательством. Но его это только забавляло, хотя в детстве он сочинял стихи. В 13 лет маленький Тилль Линдеманн и отец возвращались домой по разбитой дороге в Мекленбург. Они говорили о карьерном самоопределении:

«У тебя уже сейчас должны быть мысли о том, мальчик, кем ты хочешь стать». Мой ответ: «Я пока не знаю, может быть, рыбаком в открытом море». Но незамедлительно, неважно, что бы я ни сказал, возникали возражения: «Но тогда ты должен получить аттестат зрелости. Но тогда ты будешь все время вдали. Но тогда ты не сможешь завести отношений». Постоянно было «но».

В какой-то момент это, как обычно, подействовало мне на нервы. И сказал: «В худшем случае просто стану писателем».

До сих пор помню, как стало чужим его лицо. «И что ты думаешь тогда, чем я занимаюсь! Это очень тяжелая работа! По сути дела это даже не работа, это страсть. И это работа, которая должна доставлять удовольствие». Я говорю: «Не знаю никого, кто работает с удовольствием».

«Да, в этом-то и проблема. Надо искать себе работу, которая доставляет удовольствие». Тогда я снова: «Но некоторые так и не могут выбрать…» Эта гигантская дискуссия произошла потому, что я не принял его профессию всерьез. При этом он совершенно сбился, смешно!»

Хемингуэй как пик мужества. Он воевал, боксировал, хвастался и писал по одному правилу: счастье жизни − борьба

Книгу отца, в которой он осмысляет их взаимоотношения, Линдеманн вдумчиво прочитал после его смерти. Поддел за скрытую злобу и нерешительность. Например, в ситуации, когда их пса Курта укусила лиса. Отец пугался из-за бешенства: «При этом мы даже еще не знали, укушен он был лисой или нет. Отец тут же позвонил егерю. Но я сказал: никто не войдет в этот двор и не пристрелит собаку. Я сделаю это сам, если на самом деле это будет нужно. В какой-то момент мне действительно пришлось убить собаку».