Тилль Линдеманн
Олимпиада
Rammstein
Рихард Круспе
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#Тилль Линдеманн #Олимпиада #Рихард Круспе #Rammstein

Лидер Rammstein дрался с отцом, убил любимую собаку, плавал по дикой реке и творил на страдании. Как устроен Тилль Линдеманн

01 июня, 11:25

«Я тебя прикончу» и зачем ты воевал за немецкую армию

Он бродит по комнате, перебивает тишину странными вопросами, что-то записывает. Его мотив – узнать сына и сделать другом. Но это сложно. Конфликт поколений.

«Мой остров спокойствия сотрясается каждый день. Позавчера парень натянул мои носки, потому что его порвались. Вчера он не погасил в доме ни одну лампу. Сейчас со сладострастным наслаждением плюет вишневые косточки в шерсть кошке. Этот взрослый мальчик на самом деле взрослый?»

Ученическое место в Ростоке, где после окончания школы нужно заниматься производством окон – предел скуки. Тилль Линдеманн переехал к отцу в деревню, чтобы забыть о городской суете и не попасть под статью за антиобщественную позицию. Он думал о новой жизни, в которой нет бессмысленной работы, и обустроил в доме отца чердак.

По утрам за кофе ругал жизнь, что все идет по распорядку. И очень громко слушал музыку – электронику и метал. Отец не понимал и ворчал: «Я поздно возмужал. Я, естественно, хотел слушать понравившуюся мне музыку, но я не мог заполучить эти пластинки. Мой отец, например, не понял, когда я за месячную заработную плату купил грампластинку Элиса Купера».

Ютуб-канал Тилля Линдеманна

Вернер Линдеманн был детским писателем, который прошел войну. На пике карьеры он неделями пропадал в литературных турах – его известность распространялась на учителей и библиотекарей по стране. Отец клевал Линдеманна за отказ работать и обещал сдать:

«Мой своевольный ребенок. Что не соответствует его меркам, отвергается как чепуха или дерьмо». Поэтому тот устроился плотником, где изготавливал черенки для лопат и колеса для телег. Главный мастер постоянно пил водку уже днем, не раздражал вопросами и обращался к длинноволосому Линдеманну: «Моцарт!» Это устраивало.

Вернер Линдеманн рассказывал о войне, тяжелом существовании и ограничениях. Например, про осколок гранаты, который остался в теле. Линдеманн не верил во все эти истории − но категорично не принимал службу, войну и убийства:

«После я возражал: «Я бы спрятался, я бы не пошел на войну. Почему ты вообще позволил втянуть себя в это? Ведь ты мог спрятаться». А он: «Не вышло. Они искали и забирали». Тогда я снова: «Скорее я пошел бы под арест. Я никогда в жизни не пошел бы на фронт, стрелять в людей. Это против моей природы. Лучше бы я попал в тюрьму».

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Много времени отец и сын просто молчали даже за просмотром телевизора.

«Он регулярно заставлял меня чувствовать себя виноватым, по меньшей мере, он помещал себя на пьедестал по отношению ко мне: я не должен жаловаться. Я в твоем возрасте босым бегал по жнивью, а в животе – картофелина в мундире».

Единственное принятие – музыка Майка Олдфилда: «Однажды он пришел, чтобы снова поворчать. В тот момент я слушал Майка Олдфилда, он сел и сказал: «Звучит интересно».

Для меня это было как квантовый скачок: отец сидит в моей комнате, слушает мою музыку и считает ее хорошей. Наверное, из-за меланхолии. Он сидел в кресле-качалке, которое я сам себе смастерил – в то время я работал плотником на ферме. Я тоже всегда сидел в кресле, погружался в музыку и курил самокрутки».

Конфликт усилила драка. Линдеманн купил Trabant, установил в него колонки и тестировал звук – привычно громко. «Потом пришел он, и я должен был выключить эту гребаную музыку. Для него это было как бы громко. Он тогда возился около своих ящиков с цветами, и тут внезапно ситуация обострилась. Кажется, он дал мне пощечину еще в машине.

Он наклонился ко мне и заехал мне тыльной стороной ладони. На это я выдал какую-то дерьмовую реплику: «Оставь меня в покое», что-то в этом роде. Это являлось для него уже провокацией, и он сказал: «Если ты сделаешь так еще раз, то я тебе врежу по-настоящему». А я: «Тогда ты получишь в ответ. Ведь ты рехнулся. Ты больше не посмеешь меня бить».

И тогда он снова съездил мне ладонью. Он не контролировал себя.

Он таким образом возвышал себя. Мгновенно он представил себя в качестве боксера – он занимался боксом в Гитлерюгенд, – и я ему просто… я думал, я не бил его, только попросту его отталкивал. А потом он снова стоял передо мной: «Брось, я тебя прикончу, у тебя нет шансов!» Как-то так. После этого он поднялся на мансарду и выкинул все мои вещи в окно.

Ютуб-канал Тилля Линдеманна

Это произошло в выходные, моя сестра присутствовала при этом, много крика, серьезная драма. Потом я собрал свои вещи, сложил в машину, уехал к другу и больше никогда уже не заходил в его дом. Сначала я жил у этого друга, а неделю спустя купил себе дом в деревне».

Книга отца о сыне, которую сын откроет только после смерти отца

Линдеманн – поздний ребенок. Он родился, когда отцу было 36. Пробел в их взаимоотношениях ощущался в быту и мировосприятии. Вернер Линдеманн просыпался рано утром, работал на циркулярной пиле под окнами и не понимал, когда сын после рабочей недели отсыпался до полудня.

Тогда родители Линдеманна жили раздельно, но сохраняли связь. Мама работала журналисткой и обсуждала с отцом его тексты. «Она по-прежнему жила в Ростоке и всегда приезжала к нему только по выходным. В большинстве случаев по воскресеньям возвращалась довольно рано, потому что тоже элементарно не выдерживала стресса с ним».

В 1988 году появилась книга «Майк Олдфилд в кресле-качалке. Записки отца». В ней Линдеманн-старший описывает взаимоотношения с сыном (которого в книге называет Тимм), поселившимся у него в 18 лет. Книга написана в 80-е и лежала в столе, пока ГДР и ФРГ не воссоединились.

Книга отца, которую Линдеманн переиздал после его смерти с комментариями.

Лабиринт

Вернер Линдеманн хотел, чтобы сын тоже занялся писательством. Но его это только забавляло, хотя в детстве он сочинял стихи. В 13 лет маленький Тилль Линдеманн и отец возвращались домой по разбитой дороге в Мекленбург. Они говорили о карьерном самоопределении:

«У тебя уже сейчас должны быть мысли о том, мальчик, кем ты хочешь стать». Мой ответ: «Я пока не знаю, может быть, рыбаком в открытом море». Но незамедлительно, неважно, что бы я ни сказал, возникали возражения: «Но тогда ты должен получить аттестат зрелости. Но тогда ты будешь все время вдали. Но тогда ты не сможешь завести отношений». Постоянно было «но».

В какой-то момент это, как обычно, подействовало мне на нервы. И сказал: «В худшем случае просто стану писателем».

До сих пор помню, как стало чужим его лицо. «И что ты думаешь тогда, чем я занимаюсь! Это очень тяжелая работа! По сути дела это даже не работа, это страсть. И это работа, которая должна доставлять удовольствие». Я говорю: «Не знаю никого, кто работает с удовольствием».

«Да, в этом-то и проблема. Надо искать себе работу, которая доставляет удовольствие». Тогда я снова: «Но некоторые так и не могут выбрать…» Эта гигантская дискуссия произошла потому, что я не принял его профессию всерьез. При этом он совершенно сбился, смешно!»

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Книгу отца, в которой он осмысляет их взаимоотношения, Линдеманн вдумчиво прочитал после его смерти. Поддел за скрытую злобу и нерешительность. Например, в ситуации, когда их пса Курта укусила лиса. Отец пугался из-за бешенства: «При этом мы даже еще не знали, укушен он был лисой или нет. Отец тут же позвонил егерю. Но я сказал: никто не войдет в этот двор и не пристрелит собаку. Я сделаю это сам, если на самом деле это будет нужно. В какой-то момент мне действительно пришлось убить собаку».

Линдеманн не изверг. Животные, с которыми он возился, – важный атрибут детства. У него был аквариум и хомяки, домой притаскивал мышей и крыс, дружил с собаками. «Как и многие дети новостроек, он чувствовал потребность в ком-то живом, нуждающемся в любви», – говорил Вернер Линдеманн. Иногда появление животного в доме удивляло:

«Этот парень никогда не скажет, что задумал. Он появляется на пороге одновременно со мной. Поднимается со своего драндулета, распахивает пальто и сует мне в руки молоденькую черную овчарку. «Твой рождественский подарок!»

Я теряю дар речи. Мой сын стоит передо мной, как младший брат солнца. Трогательно обеспокоенный, он направляет меня в дом, разрабатывает план по содержанию, размещению и рациону питания нашего нового домочадца.

От растерянности с моих губ слетает вопрос: «Откуда?» Тимм тараторит: «Представь себе, каменщик на скотном дворе хотел повесить его, попросту хотел удавить его веревкой, сказал, что это никчемный едок…»

Вернер Линдеманн умер от рака желудка в 1993 году, когда сыну было 30. Окончательно они не помирились, но Тилль навещал его в последние дни жизни и был рядом с ним вместе с мамой:

Инстаграм Тилля Линдеманна

«Они не могли друг без друга, хотя и жили врозь. Нереально, но у моей матери потом никогда не было мужчины. До сих пор она не может его отпустить».

Не попасть на Олимпиаду в Москву и попасть в немецкое гетто

У Линдеманна были данные и потенциал, чтобы стать пловцом. И робость, которая колотила за три дня до соревнований сильнее, чем концерты при многотысячной толпе. «Знаю, как трудно развить в себе силу воли и выносливость и привить эти атрибуты. В ГДР нам это внушили тренеры и так называемые функционеры».

Линдеманн пришел в плавание в восемь лет и отдал спорту всю юность. На тренировки вставал в пять утра и к вечеру отрубался. С трибун за ним следила бабушка. На соревнованиях в Лейпциге она наехала на тренера, который отчитал Линдеманна за слабый результат. Бабушка взяла тренера за ухо: «Как вы разговариваете с моим внуком?»

Спорт подтянул воспитание и развил самодисциплину. «Муштровать – наверное, этот опыт мальчик уже получил как пловец, – писал отец Линдеманна. – Как-то раз он должен был занять на соревнованиях второе, но ни в коем случае не первое место. Конечно, он увлекся, забыл об этом, стал первым, благодаря чему получил взбучку за недисциплинированность. И всякий раз в будущем, когда он проигрывал, тренер подолгу мучил его на тренировках и язвил: «Даже если ты победил, ты еще не победитель».

Ютуб-канал Тилля Линдеманна

Линдеманн плавал на дистанции полтора километра вольным стилем и мог отправиться на Олимпиаду-80 в Москве. Все испортил случай, когда во время соревнований во Флоренции он без разрешения покинул отель: «Я не хотел бежать, а только взглянуть на город. Машины, велосипеды, девушки. Меня поймали и вышвырнули из команды, но тогда я и не давал требуемых результатов».

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Линдеманн участвовал на чемпионате Европе среди юниоров, но выше не шагнул. После истории во Флоренции его карьера в спорте сползла. Возможно, на уход повлияла травма живота. Линдеманн ушел, но не тоскует: «Я был относительно мал и мог укусить. Хороших [воспоминаний] не осталось. Я был рад, что это закончилось».

«Труднее всего было вернуться к нормальной жизни. Я попал в настоящую яму. Моим домом была уже не спортивная школа, а гетто в Ростоке. Теперь я выделялся через алкоголь и драки. Раньше в моем окружении были только прекрасные дамы, которые интересовались плаванием. Теперь передо мной стояли свирепые женщины и спрашивали: «Как это ты не пьешь?» Когда я стеснялся подойти к девушке, это воспринималось так: «Ты гей?»

Сейчас Линдеманн работает с тренером и перед турами проплывает по несколько километров, чтобы набрать форму: «Когда я занимаюсь спортом, чувствую определенную легкость – не только физическую, но и умственную. Мне просто лучше. Главная проблема – продержаться. Именно здесь вступает в игру самодисциплина. Скрежет зубов – это важно».

Три недели в дикой природе и одиночество как инструмент творчества

По эмоциональному вхождению концерты = спорт:

«Каким отправляюсь на гастроли? Голодным. И счастливым. Концерты хорошо сравнивать со спортом. И то и другое сначала не хочется. Не хочется на сцену. Не хочется в бассейн. Не хочется на боксерский ринг. Все это происходит с неохотой. Это нужно как-то принять, такова жизнь: весна, лето, осень, зима.

Когда это сделал, зима прошла, начинается цветение, появляется зелень, становится светло, и начинаешь входить во вкус. Когда все заканчивается, чувствуешь себя счастливым. Тогда в организме вырабатывается море химии, множество гормонов счастья. Я думаю, что организм вознаграждает себя сам».

Сцена, как и спорт, – смущение, но необходимость. Поэтому на первые выступления Линдеманн надевал темные очки, чтобы собирать меньше взглядов зрителей. Поэтому за пару шагов до воды с дрожью смотрел на бассейн. Нужно справиться с собой, чтобы открыться новым эмоциям.

Нутро Линдеманна требует уединения и умеренного одиночества. В этом смысл:

«Одиночество всегда хорошо для творческого толчка – выпьешь бокал вина и чувствуешь себя еще дерьмовее. Искусство не обходится без страданий; искусство существует, чтобы компенсировать страдания».

Вместе с другом Джоуи Келли Линдеманн провел три недели на реке Юкон. По 8-10 часов они гребли через дикую природу на байдарке и жили в палатке. Линдеманн не брал с собой диктофон, поэтому переносил блуждающие в голове строчки на бумагу.

Фейсбук Тилля Линдеманна

Они ловили вдохновение и атмосферу:

«Бывало, что мы часами не произносили ни слова, но потом: взгляни туда, посмотри сюда! Было потрясающе прекрасно. Эти относительно быстро меняющиеся панорамы и небо, слои облаков, краски.

За исключением нескольких медведей и волков, там трудно еще кого-то встретить, это будоражит. По дороге мы видели двоих охотников, которые расставляли капканы. И больше ни души.

Я вырос за городом, и у меня очень сильная связь с природой. Я люблю рыбачить, охотиться. Это архаический опыт, к которому мне нравится обращаться снова и снова. Когда я слишком долго нахожусь в городе, мне начинает этого не хватать».

Фейсбук Тилля Линдеманна

Чтобы воссоздать ситуации на Юконе, Линдеманн и Келли девять месяцев тренировались на Рейне из-за его оживленности. «Мы спустились по Рейну туда, где транспортные суда создают огромные носовые волны. Если бы с нами не было тренера, то, наверное, уже во время первой попытки мы бы затонули от удара боковой волны», – говорил Линдеманн.

Вместе с Келли он провел четыре сеанса с двумя тренерами и плавал от Кельна до Кобленца [больше 100 километров на автомобиле]. Каждую неделю Линдеманн отдельно тренировался на озерах в Мекленбурге. Это и физическое преодоление, и дикарство тождественное естественности.

Фейсбук Тилля Линдеманна

В 2015 году Линдеманн стартовал с сольным проектом Lindemann. В альбоме Skills In Pills вышла песня Yukon, в которой сначала появился текст, а потом – музыка.

«Мои тексты возникают больше от боли, нежели по желанию»

Деревенский парень – большой и немногословный. Таким его видели участники Rammstein на старте, когда тусовались дома. «Он классно выглядел, как здоровенный крестьянин, говорящий одно предложение в час, – вспоминал клавишник Кристиан Лоренц. – У него всегда была еда и водка. Он просто воровал где-нибудь пару уток и готовил их на противне. А потом, застывшие, как в «Спящей красавице», по углам и на сундуках в его доме лежали люди».

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Линдеманн любит и ценит домашние посиделки. Это пошло от отца, который всегда собирал гостей. «По-моему, это то немногое, что я унаследовал от него. Устраивать вечеринки и собирать народ. Ему просто доставляло удовольствие быть хорошим хозяином. Дом был всегда полон гостей из Лейпцига, из Ростока, иностранных гостей, например, из Казахстана.

Ютуб-канал Тилля Линдеманна

Это всегда было для него волнительно. Он стоял у плиты, стряпал, закупал с избытком вина, а в саду всегда был костер. В какой-то момент он переставал пить, потом в девять сваливал, а вся компания продолжала пировать. А утром он вставал в четыре, убирался и наводил чистоту».

Тилль Линдеманн – про самокопание, преодоление и детскую робость, которую прикрывает подкаченная фигура пловца. Так Линдеманн расшифровывает себя:

• «А я и в самом деле как большой ребенок – невоспитанный, но безобидный. Люди думают, что я всегда сильный, взрывной. Это не так. Я чувствительный и легкоранимый, а в любви романтичный и страстный».

• «В самом начале ты сидишь где-нибудь в темном помещении, открываешь бутылку вина и придумываешь, как сделать текст с музыкой популярными. Сначала имеешь только неясное представление, что бы это могло быть.

А когда через три года после записи, микширования, сведения, художественной работы, всех этих глупостей, стоишь на сцене, и то, что ты тогда придумал, действительно работает, когда получается заставить 20 тысяч человек поднять руки, тогда испытываешь непередаваемые ощущения».

Инстаграм Тилля Линдеманна

• «Искусство – это своего рода терапия. 

Когда я чувствую, что нечто зарождается внутри меня, властное и чаще всего темное, мне нужно дать ему выход на волю, иначе оно просто сокрушит меня. Так что разрушение и саморазрушение – два кита, на которых держится мое творчество. 

Но каждый выбирает сам».

• «Мои тексты возникают из чувств и из мечтаний, но все же больше от боли, нежели по желанию. Мне часто снятся кошмары, и я просыпаюсь ночью весь в поту, так как вижу во сне жуткие кровавые сцены. Мои тексты – своего рода вентиль для лавы чувств в моей душе.

Мы все с трудом пытаемся скрыться за благовоспитанностью и внешними приличиями, а на самом деле нами управляют инстинкты и чувства: голод, жажда, ужас, ненависть, стремление к власти и секс. Конечно, есть еще дополнительная энергия в нас – это любовь. Без нее все человеческие ощущения угасли бы».

• «Когда постоянно живешь чужой жизнью, очень трудно возвращаться в собственную шкуру. Мне это в принципе нравится, но иногда начинаешь путаться – вышел ты уже из роли или еще нет. Ты уже Тилль или еще маньяк-убийца».

• «Ненавижу шум. Ненавижу болтовню. Я подвергаю себя этому, что чистый мазохизм. И тогда я должен защитить себя от этого. Шум сводит с ума. Ты умрешь в нем».

• «Я думаю, что бога нет. А если он есть и фактически допускает все несчастья на этой земле, тогда он должен наказать меня вместе с другими страдающими. Я не стану молиться такому богу».

Таким его видят участники Rammstein – гибким и с раздвоением личности:

Гитарист Пауль Ландерс: «Тилль так хорош, что, когда ему даешь понять, что его текст должен развиваться в другом направлении, уже на следующий день он приносит новую версию песни».

Гитарист Рихард Круспе: «Он чертовски экстремальный человек. Он очень глубоко погружается в ситуации, когда я не могу следовать за ним. Все, что он делает, очень экстремально; не знаю никого, кто делает это».

Барабанщик Кристоф Шнайдер: «Я не хотел бы оказаться в шкуре Тилля: его душу терзают сомнения и противоречия, он в равной степени моралист и чудовище».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: Global Look Press / Imago-images.de / Stock&People / Zumapress
Автор:
Николай Живоглядов
Автор. Самые длинные тексты.
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Комментарии (1)
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RAMMSTEIN2350
02 июня, 16:11

Он не лидер группы RAMMSTEIN!у них по сути нет лидера,у них есть создатель это Рихард Круспе-он же пишет музыку.

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