Олимпиада

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Группа B
28.07.2021 28 июля 2021 ср 11:30
Румыния (мол.)
0 : 0
Новая Зеландия (мол.)
28.07.2021 28 июля 2021 ср 11:30
Румыния (мол.)
0
Новая Зеландия (мол.)
0
28.07.2021 28 июля 2021 ср 11:30
Южная Корея (мол.)
6 : 0
Гондурас (мол.)
28.07.2021 28 июля 2021 ср 11:30
Южная Корея (мол.)
6
Гондурас (мол.)
0
Группа C
28.07.2021 28 июля 2021 ср 14:00
Австралия (мол.)
0 : 2
Египет (мол.)
28.07.2021 28 июля 2021 ср 14:00
Австралия (мол.)
0
Египет (мол.)
2
Группа D
28.07.2021 28 июля 2021 ср 11:00
Саудовская Аравия (мол.)
1 : 3
Бразилия (мол.)
28.07.2021 28 июля 2021 ср 11:00
Саудовская Аравия (мол.)
1
Бразилия (мол.)
3
28.07.2021 28 июля 2021 ср 11:00
Германия (мол.)
1 : 1
Кот-д'Ивуар (мол.)
28.07.2021 28 июля 2021 ср 11:00
Германия (мол.)
1
Кот-д'Ивуар (мол.)
1
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