Педри
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#Педри #Олимпиада-2020 #Евро-2020 #Барселона #Примера #Испания

В 18 лет Педри играет больше всех в Европе. Помогают детские занятия легкой атлетикой – даже отказывается от отпуска

вчера, 22:22
Александр Плеханов

твиттер «Барселоны»

Игрок «Барселоны» Педри – рекордсмен сезона-2020/21 по количеству матчей. Он вышел на поле в 73 матчах и в общей сложности отыграл 4996 минут. Так Педри опередил Бруну Фернандеша (72 матча) и Мэйсона Маунта (69 игр), но по минутам им проиграл. Педри провел 52 матча во всех турнирах за «Барселону» и 21 – за сборную Испании. Он играл за нее на Евро и Олимпиаде.

Что еще надо об этом знать:

📌 Педри – 18-летний полузащитник. Он перешел из «Лас-Пальмаса» в «Барселону» еще в сентябре 2019 года. Тогда «Барселона» заплатила за него 20 миллионов евро. Сейчас Transfermarkt оценивает Педри в 80 миллионов.

📌 В сезоне-2020/21 Педри провел 37 матчей в Примере. Там забил три гола и сделал три результативных паса. Играл в среднем по 65 минут, получил две карточки. За весь 2021 год он оставался в запасе только три раза.

📌 Летом «Барселона» блокировала его участие в Олимпиаде. Такая идея не нравилась руководству и тренеру Куману. Все решилось только после беседы с руководством RFEF. Федерация футбола посоветовала «Барселоне» отпустить Педри.

Испания вместе с Педри дошла до полуфинала Евро-2020. Еще она проиграла в финале Олимпиады-2020.

Keystone Press Agency/Global Look Press

📌 Педри установил рекорд сезона именно за счет Олимпиады. Там его Испания дошла до финала. Никто из молодых игроков обычно не проводит столько матчей за профессиональный сезон. В случае с Педри помогла ситуация с переносом Олимпиады на год.

📌 Сам Педри рассказывал, почему сохраняет стабильную форму во время всего сезона: «В детстве я занимался легкой атлетикой. Это помогло мне с улучшением выносливости. Никогда не был быстрым на коротких дистанциях, но выигрывал на длинных».

📌 Marca посчитала: сейчас Педри проводит матч в среднем каждые пять дней. Куман говорил: «Понимаю желание игроков, но мы должны быть осторожными. Календарь выглядит очень сложным». За весь сезон Педри отдыхал только две недели – перед чемпионатом Европы.

AFLO/Global Look Press

📌 Важные слова Педри – после матча с Японией: «Чувствую себя хорошо. Нормально, когда люди говорят о моей усталости. Но стараюсь хорошо отдыхать после каждой игры. Нужно отдыхать больше, чтобы отдавать себя для команды».

📌 Олимпиада завершилась 7 августа. Первая новость после нее – Педри отказался от отпуска. Об этом рассказал испанский журналист Пол Алонсо. Куман предлагал ему отпуск до 18 августа, но Педри тренировался с клубом уже 12 числа.

📌 «Барселона» открыла сезон Примеры матчем против «Сосьедада». Педри вышел на эту игру в стартовом составе. Вместе с ним на Олимпиаде играл новичок «Барселоны» Эрик Гарсия. «Барселона» заявила его за сутки до матча – и тоже выпустила в старте.

Так Педри начал сезон в «Барселоне»:

Матч завершен
Барселона
Барселона
Пике 19
Брайтвайт 45
Брайтвайт 59
Роберто 90
4:2
Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Лобете 82
Оярсабаль 85
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Александр Плеханов
Заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
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