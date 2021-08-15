В 18 лет Педри играет больше всех в Европе. Помогают детские занятия легкой атлетикой – даже отказывается от отпуска

Что еще надо об этом знать:

📌 Педри – 18-летний полузащитник. Он перешел из «Лас-Пальмаса» в «Барселону» еще в сентябре 2019 года. Тогда «Барселона» заплатила за него 20 миллионов евро. Сейчас Transfermarkt оценивает Педри в 80 миллионов.

📌 В сезоне-2020/21 Педри провел 37 матчей в Примере. Там забил три гола и сделал три результативных паса. Играл в среднем по 65 минут, получил две карточки. За весь 2021 год он оставался в запасе только три раза.

📌 Летом «Барселона» блокировала его участие в Олимпиаде. Такая идея не нравилась руководству и тренеру Куману. Все решилось только после беседы с руководством RFEF. Федерация футбола посоветовала «Барселоне» отпустить Педри.