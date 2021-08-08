Важный нюанс об уходе Месси: закон запрещал играть за «Барселону» бесплатно или сокращать зарплату больше 50% – даже если он бы он сам хотел
Лионель Месси провел прощальную пресс-конференцию в «Барселоне». Там он продвигал один главный посыл: «Хотел остаться, но не мог». Весной Месси обедал с новым президентом Лапортой – своим давним соратником. Потом выполнил все условия клуба. Он снизил требования по зарплате на 50% – ровно так, как и просила «Барселона».
По завершенному контракту с «Барселоной» Месси зарабатывал около 100-120 миллионов евро. Везде публикуются разные данные по его зарплате. Sport.es писал, что «Барселона» зарабатывала на Месси больше, чем на него тратилась. Сложная ситуация с деньгами возникла не из-за его контракта. Проблемы: пандемия и действия руководства.
Мы подробно рассказывали о финансовых проблемах «Барселоны». Сам Лионель Месси признал, что его новый контракт заблокировала именно лига. Пока на «Барселону» и самого Месси давят из-за денег, нашлось законное ограничение. Одним из первых на него обратил внимание журналист Mirror Коллин Миллар. В России об этом написал Станислав Рынкевич.
Оба ссылаются на официальный документ по коллективному соглашению о деятельности футболистов. По законам Испании новая зарплата работника не должна составлять менее 50% от предыдущего оклада. Расшифруем: даже если бы Месси очень хотел, то просто не мог пойти на большее сокращение зарплаты или сыграть за «Барселону» бесплатно.
Интересно, что оба журналиста изначально прикрепили в постах ссылку на документ по женскому футболу. Потом объяснили – это самый свежий вариант соглашению. По мужскому такой же документ выходил в 2015-м (он тут). Внутри в 24-й статье описываются принципы постепенного сокращения зарплаты игрока, если оно необходимо клубам. Это средство против махинаций.
Колин Миллар в комментариях отвечал на вопросы по этому документу. Он пишет, что технически подписание контракта с «Барселоной» не считалось бы для Месси новой работой (потому что прошло мало времени). И указывает, что о таких тонкостях не знают даже большинство испанцев. Потому что такое юридическое требование применяется редко.
Важно, что документы по соглашению публикует у себя Министерство занятости и социального обеспечения. Поэтому Миллар считает, что он распространяется на все уровни футбола. Похожая статья о регулировании зарплат есть и в правилах Ла Лиги, но вот именно она действует только на Сегунду. На это обращал внимание Роберто Байон, который пишет об испанских финансах.
Президент «Барселоны» Лапорта рассказывал, что даже сокращенная зарплата Месси не помогала «Барселоне». Без нее расходы на зарплаты так и так составляют 95% от клубных доходов. Законы испанского футбола давят на «Барселону»: эта цифра в идеале должна быть 70%. Ла Лига отклонила сразу два контракта Лионеля Месси. Последний был рассчитан на пять лет.
В тексте о странностях ухода Месси мы писали, что «Барселона» и «Реал» пошли против нового соглашения лиги и инвестиционного фонда CVC Capital Partners. По нему «Барсе» перепали бы финансовые вливания, но это повлияло бы на будущие доходы с аудиовизуальных прав.
Лапорта сказал, что эти деньги помогли бы с контрактом для Месси - но повлияли бы на свободу клуба. Лапорта вместо одной звезды выбрал будущее для всей организации.
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