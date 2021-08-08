Важный нюанс об уходе Месси: закон запрещал играть за «Барселону» бесплатно или сокращать зарплату больше 50% – даже если он бы он сам хотел

Лионель Месси провел прощальную пресс-конференцию в «Барселоне». Там он продвигал один главный посыл: «Хотел остаться, но не мог». Весной Месси обедал с новым президентом Лапортой – своим давним соратником. Потом выполнил все условия клуба. Он снизил требования по зарплате на 50% – ровно так, как и просила «Барселона».

По завершенному контракту с «Барселоной» Месси зарабатывал около 100-120 миллионов евро. Везде публикуются разные данные по его зарплате. Sport.es писал, что «Барселона» зарабатывала на Месси больше, чем на него тратилась. Сложная ситуация с деньгами возникла не из-за его контракта. Проблемы: пандемия и действия руководства.

Мы подробно рассказывали о финансовых проблемах «Барселоны». Сам Лионель Месси признал, что его новый контракт заблокировала именно лига. Пока на «Барселону» и самого Месси давят из-за денег, нашлось законное ограничение. Одним из первых на него обратил внимание журналист Mirror Коллин Миллар. В России об этом написал Станислав Рынкевич.