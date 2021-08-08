Месси на 50% снизил зарплату, чтобы продлить контракт с «Барселоной»

Нападающий Лионель Месси провел прощальную пресс-конференцию в «Барселоне». Для продления контракта с клубом он отказался от половины зарплаты:

«Я снизил зарплату на 50%, больше меня ни о чем не просили. То, что после этого меня попросили отказаться от еще 30% зарплаты, – ложь. Это неправда».

Его контракт истек 31 июля 2021 года. Месси и «Барселона» договорились о продлении, но из-за финансовых правил Примеры сделка не удалась.