Лионель Месси
Примера
Барселона
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Месси на 50% снизил зарплату, чтобы продлить контракт с «Барселоной»
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Нападающий Лионель Месси провел прощальную пресс-конференцию в «Барселоне». Для продления контракта с клубом он отказался от половины зарплаты:
«Я снизил зарплату на 50%, больше меня ни о чем не просили. То, что после этого меня попросили отказаться от еще 30% зарплаты, – ложь. Это неправда».
Его контракт истек 31 июля 2021 года. Месси и «Барселона» договорились о продлении, но из-за финансовых правил Примеры сделка не удалась.
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