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#Лионель Месси #Барселона #Примера #ПСЖ

«ПСЖ» возможен, но ничего не подтверждено». Месси рассказал о новом клубе

3 часа назад

Нападающий Лионель Месси проводит прощальную пресс-конференцию в «Барселоне». Он подтвердил, что может перейти в «ПСЖ»:

«ПСЖ» возможен, да. На данный момент ничего не подтверждено, я получил много звонков после заявления «Барселоны». Мы это обсуждаем».

  • Контракт Месси с «Барселоной» истек 1 июля 2021 года. Стороны договорились о продлении, но из-за финансовых правил Примеры это невозможно.
  • Месси выступал за «Барселону» с 2003 года, где выиграл четыре Лиги чемпионов и шесть «Золотых мячей».
  • Месси 34 года. Он провел всю взрослую карьеру в «Барселоне».

Месси заплакал на прощальной пресс-конференции в «Барселоне»

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Источник:
Гол.ру
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