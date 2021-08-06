Фанаты «Барсы» пришли к стадиону после ухода Месси. Плачут, упираются в забор, скандируют «Мы требуем правды!» и «Пошел на хрен, «ПСЖ»

«Барселона» официально объявила, что не продлила контракт с Лионелем Месси. Весь мир – потрясение. Фанаты «Барсы» – шок.

Некоторые даже пришли к стадиону «Камп Ноу», чтобы выражать эмоции там. AS пишет, что возле арены собрались несколько десятков фанатов. Беспорядков не было – они просто громко высказывали недовольство в адрес руководства «Барсы». Рядом со стадионом дежурили несколько сотрудников полиции и пара сотрудников.

Периодически люди вскакивали и подходили к металлическому забору.