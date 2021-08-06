Лионель Месси
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#Лионель Месси #Примера #Барселона #ПСЖ

Фанаты «Барсы» пришли к стадиону после ухода Месси. Плачут, упираются в забор, скандируют «Мы требуем правды!» и «Пошел на хрен, «ПСЖ»

7 часов назад
Автор:
Илья Егоров

www.imago-images.de/Global Look Press

«Барселона» официально объявила, что не продлила контракт с Лионелем Месси. Весь мир – потрясение. Фанаты «Барсы» – шок.

Некоторые даже пришли к стадиону «Камп Ноу», чтобы выражать эмоции там. AS пишет, что возле арены собрались несколько десятков фанатов. Беспорядков не было – они просто громко высказывали недовольство в адрес руководства «Барсы». Рядом со стадионом дежурили несколько сотрудников полиции и пара сотрудников.

Периодически люди вскакивали и подходили к металлическому забору.

Goal пишет, что чаще всего фанаты скандировали: «Мы требуем правды!»

Лишь раз фанаты зажгли файеры и попытались пройти на стадион, но полиция загородила вход щитами. На этом попытки прекратились.

Среди всех был парень, который набил татуировку с Месси на спине.

Не обошлось и без эмоций: один фанат плакал рядом с забором и закрывал лицо майкой Месси.

И это был не единственный случай:

Еще кадры:

Фанаты разошлись в полночь по местному времени – так требует комендантский час, установленный в Барселоне.

На следующий день они приехали к тренировочному центру и пели: «Месси, останься».

Были и те, кто наезжал на «ПСЖ» и Тебаса (глава Примеры). Вот баннер: «Пошел ты на хрен, Тебас. Пошел ты на хрен, «ПСЖ». Месси, останься».

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Автор:
Илья Егоров
Автор и редактор. Италия, «Формула 1», «Арсенал» и биографии.
Сюжеты после ухода Месси:
4 странных загадки вокруг ухода Месси: заговор с «Реалом», нелогичная трансферная кампания, роли двух президентов
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