Фанаты «Барсы» пришли к стадиону после ухода Месси. Плачут, упираются в забор, скандируют «Мы требуем правды!» и «Пошел на хрен, «ПСЖ»
«Барселона» официально объявила, что не продлила контракт с Лионелем Месси. Весь мир – потрясение. Фанаты «Барсы» – шок.
Некоторые даже пришли к стадиону «Камп Ноу», чтобы выражать эмоции там. AS пишет, что возле арены собрались несколько десятков фанатов. Беспорядков не было – они просто громко высказывали недовольство в адрес руководства «Барсы». Рядом со стадионом дежурили несколько сотрудников полиции и пара сотрудников.
Периодически люди вскакивали и подходили к металлическому забору.
Goal пишет, что чаще всего фанаты скандировали: «Мы требуем правды!»
Лишь раз фанаты зажгли файеры и попытались пройти на стадион, но полиция загородила вход щитами. На этом попытки прекратились.
Среди всех был парень, который набил татуировку с Месси на спине.
Не обошлось и без эмоций: один фанат плакал рядом с забором и закрывал лицо майкой Месси.
И это был не единственный случай:
Еще кадры:
Фанаты разошлись в полночь по местному времени – так требует комендантский час, установленный в Барселоне.
На следующий день они приехали к тренировочному центру и пели: «Месси, останься».
Были и те, кто наезжал на «ПСЖ» и Тебаса (глава Примеры). Вот баннер: «Пошел ты на хрен, Тебас. Пошел ты на хрен, «ПСЖ». Месси, останься».