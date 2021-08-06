4 странных загадки вокруг ухода Месси: заговор с «Реалом», нелогичная трансферная кампания, роли двух президентов

Лионель Месси уходит из «Барселоны» официально. В этом материалы мы изучаем самые странные и непонятные места во всей этой истории: тайное объединение с «Реалом» в войне против нового инвестора лиги, неоправданное поведение на рынке, дружба с президентом и запрет лиги на продление контракта.

Странность №1: вместе с «Барселоной» свое заявление выпустил «Реал». Может, это общий бой против кредита лиги?

Автор ESPN Марк Огден обратил внимание на время, в которое случилось объявление об уходе Лионеля Месси. Параллельно с этим «Реал» тоже обновил сайт – наехал на руководство Примеры по другому денежному вопросу. Там «Реал» критикует соглашение Примеры и консалтинговой компании CVC Capital Partners. Давит на то, что оно заключено без участия его и еще ряда клубов.

Формально все выглядит так: Примера договаривается с CVC Capital Partners о вливании 2,7 миллиарда евро. Контракт подписывается на 40 лет. Это нужно для возмещения потерь из-за пандемии коронавируса. «Реал» пишет об очень сложной структуре соглашения. По ней клубы теряют около 11% их аудиовизуальных прав.

Примера официально ответила «Реалу» уже на собственном сайте. Совсем не беспокоится из-за претензий и указывает цифры. За последнее время между Примерой и «Реалом» был 51 различный иск. Большинство завершились победой Примеры – и она никогда не меняла собственные планы по развитию и денежным контрактам.