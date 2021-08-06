4 странных загадки вокруг ухода Месси: заговор с «Реалом», нелогичная трансферная кампания, роли двух президентов
Лионель Месси уходит из «Барселоны» официально. В этом материалы мы изучаем самые странные и непонятные места во всей этой истории: тайное объединение с «Реалом» в войне против нового инвестора лиги, неоправданное поведение на рынке, дружба с президентом и запрет лиги на продление контракта.
Странность №1: вместе с «Барселоной» свое заявление выпустил «Реал». Может, это общий бой против кредита лиги?
Автор ESPN Марк Огден обратил внимание на время, в которое случилось объявление об уходе Лионеля Месси. Параллельно с этим «Реал» тоже обновил сайт – наехал на руководство Примеры по другому денежному вопросу. Там «Реал» критикует соглашение Примеры и консалтинговой компании CVC Capital Partners. Давит на то, что оно заключено без участия его и еще ряда клубов.
Формально все выглядит так: Примера договаривается с CVC Capital Partners о вливании 2,7 миллиарда евро. Контракт подписывается на 40 лет. Это нужно для возмещения потерь из-за пандемии коронавируса. «Реал» пишет об очень сложной структуре соглашения. По ней клубы теряют около 11% их аудиовизуальных прав.
Примера официально ответила «Реалу» уже на собственном сайте. Совсем не беспокоится из-за претензий и указывает цифры. За последнее время между Примерой и «Реалом» был 51 различный иск. Большинство завершились победой Примеры – и она никогда не меняла собственные планы по развитию и денежным контрактам.
Goal рассказывал о другом моменте – разбирал детали помощи для клубов от самой лиги. Да, Примера получает кредит в 2,7 миллиарда евро от инвестиционной компании. Но 90% от этой суммы она отдает клубам в новый кредит. «Барселоне» так полагается 280 миллионов евро. 15% из них (42 миллиона) она может тратить на трансферы и зарплаты.
Позднее «Барселона» тоже выступает против. Официальное заявление об этом опубликовано уже после рассказа об уходе Месси. «Барселона» и «Реал» оказываются единственными клубами Испании, которые не принимают это соглашение. Их мотивация: кредит повлияет на доходы в будущем.
Это соглашение Примеры связано не только с коронавирусом. Оно влияет на амбиции клубов по созданию европейской Суперлиги – так как формально они увеличивают доходы. «Барселона», «Реал» и «Ювентус» до сих пор из нее не вышли. Мадридский суд уже запретил УЕФА наказывать их за такое решение. Новое разбирательство пройдет уже в суде Евросоюза.
Зачем Перес затеял Суперлигу, если «Реал» и так выиграл три ЛЧ за пять лет. Ему мало денег? Он в кризисе? Или просто идейный?
Странность №2: «Барселона» и «Месси якобы договорились, а во всем виноваты жесткие правила лиги
Основная и самая важная часть заявления на официальном сайте «Барселоны»: «Несмотря на то, что «Барселона» и Лионель Месси достигли соглашения и намеревались подписать новый контракт уже сегодня, он не может быть заключен из-за правил Примеры по регистрации игроков».
Такой формулировкой «Барселона» фактически подтвердила договоренность с Месси. Тут важно правило 1х4, о котором говорил президент Примеры Хавьер Тебас: «Из четырех полученных евро можно потратить лишь один». В Испании индивидуально для каждого клуба высчитывается его потолок зарплат. Только 25% от доходов можно тратить на них.
Это правило продвигал сам Тебас – чтобы клубы избавились от бесконечных долгов. Прямо сейчас общая задолженность «Барселоны» уже превысила миллиард евро. Из них 700 миллионов – краткосрочные долги. The Athletic объяснял, что «Барселона» отдавала на контракт Месси суммарно около 100 миллионов евро в год.
Президент «Барселоны» Лапорта ссылался на правила ФФП: «В Испании они строже, чем в других лигах». Журналист AS Хави Мигель еще в июле считал деньги «Барселоны», когда она продавала Фирпо в «Вулверхэмптон». Он писал в твиттере, что для продления Месси «Барсе» нужно сократить зарплатную ведомость еще на 174 миллиона евро (Фирпо зарабатывал шесть).
В другом материале The Athletic рассказывал об автоматической системе, которая внедрена в Испании. Каждая команда может потратить на трансферы или зарплату игроков определенную сумму. Она рассчитывается перед каждым летним трансферным окном. Там учитываются ожидаемые доходы, убытки, сбережения, источники финансирования и многое другое.
Для такого лимита засчитываются и денежные обязательства перед игроками, распределенные на несколько сезонов. Все это считает и определяет система LaLiga Manager – это автоматическая служба экономического контроля. Она проверяет, может ли клуб зарегистрировать игрока на новый сезон. Все решается через алгоритмы – отдельных исключений не предусмотрено.
Почему Месси ушел. Что за финансовые правила Примеры запретили «Барселоне» контракт? Почему лига не уступила?
Тебас открыто говорил, что на текущих условиях лига (и ее система) не разрешит «Барселоне» продление контракта Месси. Это возможно только при продаже игроков.
Если «Барселона» знала обо всех финансовых правилах и своих проблемах, то почему она тянула до последнего? Надеялась договориться? Но как, если лига и лично Тебас не идут на уступки? Не используется ли уход Месси как политическое оружие против авторитета лиги?
Странность №3: «Барселона» подписывала других новичков и даже тратила на них деньги, хотя никого из них не может заявить
Что должен делать клуб с огромной зарплатной проблемой и висящей из-за нее главной звезды? Много продавать и резать много окладов. Что делает «Барселона»?
Ок, «Барселона» отдала футболистов уже на 28 миллионов евро. Даже ротационный форвард Тринкан уехал в аренду в «Вулверхэмптон». Но в обратную сторону разгоняется совсем другое движение.
Во-первых, она тратит. Эмерсон Роял пришел за 9 млн. И от скромного трансферного дохода в 28 млн отрезается кусок. 21 млн − этих денег не хватить ни на потолок зарплат, ни даже на полгода работы Месси.
Во-вторых, она берет игроков с немаленькими запросами. Депай, Агуэро и Гарсия пришли бесплатно, но каждый из них точно попросит нерядовую зарплату и вряд ли поможет этим общему лимиту.
Месси + Агуэро = любовь. Подросток Месси видел первый матч Агуэро по ТВ. Теперь живет в номере только с ним, фоткает спящего и злится на телевизор по ночам
Почему «Барселона», зная о своей ситуации, провела такую трансферную кампанию?
Все эти новички тоже не зарегистрированы через систему, хотя «Барселона» рассказывала о подписании контрактов и уже публично показывала новых футболистов. Проблема такая же – долги и отсутствие свободных зарплатных денег.
Примера накладывает на «Барселону» ограничения по максимальной зарплате. На доходы клуба повлияла пандемия коронавируса, поэтому сумма на зарплаты к марту 2021 года упала до 348 миллионов евро. Еще в сезоне-2019/20 она составляла 671 миллион евро. Это связывается с влиянием пандемии коронавируса и ошибочными решениями бывшего президента Бартомеу.
The Athletic подсчитывал, что лимит новых расходов «Барселоны» на сезон-2021/22 установлен в районе 160 миллионов евро. Инсайдерская инфа: при подписании нового контракта «Барселоны» с Месси его зарплата сократилась бы наполовину. Даже в такой ситуации «Барселона» выбирала новые трансферы, хотя и практически не тратила на них деньги.
Подписанием новых игроков «Барселона» злила руководство Примеры. Она договаривалась о послаблениях по поводу Месси, но одновременно объявляла о трансферах. Тебас смотрел и на ситуацию с превышением потолка зарплат в «Барселоне» в сезоне-2020/21. Там «Барселона» потратила больше, чем могла. Тебас обещал, что больше никогда такое не допустит.
Весь сезон-2020/21 «Барселона» просила собственных игроков о снижении зарплат. Теперь они тоже недовольны: почему мы сокращаем свои деньги по вашей просьбе, а вы параллельно активничаете на рынке?
Странность №4: Месси уходит от любимого президента − хотя раньше уходил именно из-за его плохого предшественника
Весной в «Барселоне» сменился президент. Ушел Бартомеу, которого Месси не любил и публично критиковал. Особенно за решение по Луису Суаресу, который ушел и затем в первый же сезон стал чемпионом вместе с «Атлетико». Новым президентом «Барселоны» стал Жоан Лапорта – это при нем у «Барсы» уже были победы во всех турнирах. При нем же в юности заиграл и Месси.
Лапорта обещал главное: дела «Барселоны» наладятся, а доходы увеличатся. Месси он всегда называл символом «Барселоны» и не хотел отпускать. Даже летом Лапорта несколько раз говорил, что переговоры «Барселоны» и Месси идут по плану. Ничего не получилось.
Сам Месси поддерживал кандидатуру Лапорты на выборах. И не отрицал его предвыборный лозунг – подписание нового контракта. Летнее подписание Агуэро тоже считается шагом к сохранению Месси в команде. Когда Жоан Лапорта только заступал в должность президента, он вообще так обращался к Месси: «Ты же знаешь, что не можешь уйти, Лео». И они обнимались:
Если в прошлый раз Месси хотел уйти именно из-за президента, то почему не продлил контракт сразу, когда тот ушел и сменился на его соратника? Почему Лапорта приходил под программу удержания Месси и в итоге не показал ничего в этом вопросе? Точно ли у них такие теплые отношения?
Есть мнение, что это ещё один "уход Месси из сборной". Как он делал с Аргентиной - обижался и уходил, потом возвращался, потом опять обещал уйти.
Может быть Мессии ещё "вернётся". А это заявление призвано попугать всех.