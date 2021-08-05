Лионель Месси
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#Лионель Месси

Месси покидает «Барселону»

вчера, 20:53

Лионель Месси покинет «Барселону». Он не подпишет новый контракт с клубом.

«Барселона» объявила об этом у себя на сайте. Контракт не будет подписан из-за финансовых препятствий. «Обе стороны глубоко сожалеют о том, что пожелания игрока и клуба в конечном итоге не будут выполнены», – цитата из заявления.

В составе «Барселоны» Месси провел 778 матчей и забил 672 гола. Он провел в клубе 17 сезонов. Стал десятикратным чемпионом Испании, четырежды побеждал в Лиге чемпионов. Всего завоевал 34 трофея с «Барселоной».

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