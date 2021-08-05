Месси покидает «Барселону»

Лионель Месси покинет «Барселону». Он не подпишет новый контракт с клубом.

«Барселона» объявила об этом у себя на сайте. Контракт не будет подписан из-за финансовых препятствий. «Обе стороны глубоко сожалеют о том, что пожелания игрока и клуба в конечном итоге не будут выполнены», – цитата из заявления.