После перехода Месси на соцсети «ПСЖ» ежемесячно подписывается 1 млн человек. Это рекордный уровень вовлеченности

Нападающий Лионель Месси в августе-2021 как свободный агент подписал контракт с «ПСЖ». Директор «ПСЖ» по спонсорским сделкам Марк Армстронг сказал, что это продвинуло клуб в разных областях.

Клуб продал 1 миллион футболок с именем Месси. В сравнении с 2020 годом спрос на футболки увеличился на 30-40%.

За первую неделю на соцсети «ПСЖ» подписались 20 миллионов человек. Каждый месяц прибавляется по 1 миллиону. «Мы находимся на рекордном для себя уровне – 150 миллионов подписчиков в социальных сетях. У нас самый высокий уровень вовлеченности за всю историю объявлений о трансферах».

Переход Месси прибавил «ПСЖ» количество спонсоров: Autohero, Crypto, Smart Good Things, Gorillas. «Мы действительно ощутили влияние во всех областях нашего бизнеса: от спонсорства и мерчандайзинга до обслуживания и продажи билетов».

Месси забил один гол за 11 матчей в Лиге 1. У него шесть попаданий в штангу – больше всех в чемпионате