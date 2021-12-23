Месси забил один гол за 11 матчей в Лиге 1. У него шесть попаданий в штангу – больше всех в чемпионате

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч Лиги 1 против «Лорьяна», но не отметился результативными действиями.

На 26-й минуте Месси пробил в штангу. Это его шестое попадание в штангу – лучший показатель в чемпионате.

Единственный гол за «ПСЖ» в Лиге 1 Месси забил против «Нанта» в ноябре. После этого не забивал пять матчей подряд.

В этом сезоне Месси набрал в Лиге 1 пять очков (1+4) за 11 матчей. В Лиге чемпионов он забил пять голов за пять игр.