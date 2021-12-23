Лионель Месси
ПСЖ
Лига 1
Месси забил один гол за 11 матчей в Лиге 1. У него шесть попаданий в штангу – больше всех в чемпионате
25 минут назад
Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч Лиги 1 против «Лорьяна», но не отметился результативными действиями.
- На 26-й минуте Месси пробил в штангу. Это его шестое попадание в штангу – лучший показатель в чемпионате.
- Единственный гол за «ПСЖ» в Лиге 1 Месси забил против «Нанта» в ноябре. После этого не забивал пять матчей подряд.
В этом сезоне Месси набрал в Лиге 1 пять очков (1+4) за 11 матчей. В Лиге чемпионов он забил пять голов за пять игр.
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