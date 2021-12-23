Лионель Месси
ПСЖ
Лига 1
Поделиться:
Комментарии:
0
#Лионель Месси #ПСЖ #Лига 1

Месси забил один гол за 11 матчей в Лиге 1. У него шесть попаданий в штангу – больше всех в чемпионате

25 минут назад

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч Лиги 1 против «Лорьяна», но не отметился результативными действиями.

  • На 26-й минуте Месси пробил в штангу. Это его шестое попадание в штангу – лучший показатель в чемпионате.
  • Единственный гол за «ПСЖ» в Лиге 1 Месси забил против «Нанта» в ноябре. После этого не забивал пять матчей подряд.

В этом сезоне Месси набрал в Лиге 1 пять очков (1+4) за 11 матчей. В Лиге чемпионов он забил пять голов за пять игр.

Матч завершен
Лорьян
Лорьян
Монконду 41'
1:1
Матч завершен
ПСЖ
Париж
Икарди 90'
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Stats Foot
Еще по теме
За что Месси все-таки заслужил этот «Золотой мяч»
Первый гол Месси в Лиге 1. Пробил с левой ноги в дальний угол, «ПСЖ» играл в меньшинстве
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Лионель Месси
#ПСЖ
#Лига 1