Первый гол Месси в Лиге 1. Пробил с левой ноги в дальний угол, «ПСЖ» играл в меньшинстве

Сам Месси понимает, что это не главный момент в его карьере за «ПСЖ». Голы в Лиге чемпионов были важнее. Но он доволен: «Было несколько хороших моментов. Мы не испугались, а на последних минутах забили. Я очень рад своему первому голу в чемпионате, хотя уже забивал в Лиге чемпионов».

Несколько цифр вокруг первого гола Месси в чемпионате Франции. Аккаунт BT Sport пишет, что он забил с 21-й попытки. «ПСЖ» параллельно напоминает: Месси стал 17-м аргентинцем, который забивал за клуб в Лиге 1. За весь 2021 год Месси имеет 41 гол и 15 ассистов во всех турниров. Такая же статистика была у него в 2009-м.

До перехода в академию «Барселоны» Месси занимался в «Ньюэллз Олд Бойз». Этот клуб одним из первых поздравил Месси с его голом за «ПСЖ». Подпись в английском твиттере: «Посмотрите на происходящее, когда Месси снова носит красное и черное». Сам Месси рассказывал, что в будущем готов вернуться в «Ньюэллз Олд Бойз». Почеттино даже мечтал быть там вместе с ним.