Лионель Месси
Лига 1
ПСЖ
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#Лионель Месси #ПСЖ #Лига 1

Первый гол Месси в Лиге 1. Пробил с левой ноги в дальний угол, «ПСЖ» играл в меньшинстве

2 часа назад
Александр Плеханов

www.imago-images.de/Global Look Press

«ПСЖ» обыграл «Нант» со счетом 3:1 в Лиге 1. Главное событие матча до 87-й минуты – удаление Кейлора Наваса. Доннарумма пропускал эту игру из-за боли в желудке, поэтому в запасе оставался только вратарь Рико. Именно он заменил Неймара при счете 1:0 в пользу «ПСЖ». Последней игрой Рико был матч с «Сент-Этьеном» в апреле 2021 года.

У «ПСЖ» – беда с вратарями: Доннарумма травмирован, Навас удалился. Сыграл вратарь, который не выходил 7 месяцев

Уже при 2:1 за «ПСЖ» забил Лионель Месси. Он принял мяч перед штрафной «Нанта», продвинулся вперед и пробил в дальний угол. Голевой пас на Месси отдал Мбаппе. Этот мяч стал для Месси первым в составе «ПСЖ» в Лиге 1. До этого он забивал за клуб только в Лиге чемпионов. «ПСЖ» показал ключевой кадр с моментом удара.

твиттер «ПСЖ»

Эмоции Месси сразу после гола:

www.imago-images.de/Global Look Press

Сначала они отпраздновали гол вместе с Мбаппе:

www.imago-images.de/Global Look Press

Сам Месси понимает, что это не главный момент в его карьере за «ПСЖ». Голы в Лиге чемпионов были важнее. Но он доволен: «Было несколько хороших моментов. Мы не испугались, а на последних минутах забили. Я очень рад своему первому голу в чемпионате, хотя уже забивал в Лиге чемпионов».

Несколько цифр вокруг первого гола Месси в чемпионате Франции. Аккаунт BT Sport пишет, что он забил с 21-й попытки. «ПСЖ» параллельно напоминает: Месси стал 17-м аргентинцем, который забивал за клуб в Лиге 1. За весь 2021 год Месси имеет 41 гол и 15 ассистов во всех турниров. Такая же статистика была у него в 2009-м.

До перехода в академию «Барселоны» Месси занимался в «Ньюэллз Олд Бойз». Этот клуб одним из первых поздравил Месси с его голом за «ПСЖ». Подпись в английском твиттере: «Посмотрите на происходящее, когда Месси снова носит красное и черное». Сам Месси рассказывал, что в будущем готов вернуться в «Ньюэллз Олд Бойз». Почеттино даже мечтал быть там вместе с ним.

В последнее время у Месси была неудачная тенденция в Лиге 1 не только из-за отсутствия голов. Главной новостью по топ-матчу «ПСЖ» – «Лилль» была замена Лионеля Месси. Мы подробно рассказывали о ней в отдельном материале. Еще из-за травм и усталости после сборной Месси регулярно пропускал игры «ПСЖ» в чемпионате. Но восстанавливался к Лиге чемпионов.

29 ноября в Париже состоится церемония вручения «Золотого мяча». Она пройдет в театре Шатле. Лионель Месси – один из двух фаворитов голосования. Летом он выиграл с Аргентиной Кубок Америки. Для Месси этот трофей стал первым в составе взрослой сборной. Позже Месси ушел из «Барселоны», которая испытывает финансовые проблемы.

Во внутреннем чемпионате у «ПСЖ» все складывалось хорошо и без голов Месси. За 14 матчей клуб набрал 37 очков. «ПСЖ» потерял очки только в двух играх этого сезона: одна ничья и одно поражение. Разница мячей – 32:14. Преимущество над ближайшим соперником составляет 13 очков. На втором месте в чемпионате Франции сейчас идет «Ланс».

Месси забил первый гол в Лиге 1. Он не забивал пять матчей подряд

Матч завершен
ПСЖ
Париж
Мбаппе 2
Аппиа 82
Месси 87
3:1
Матч завершен
Нант
Нант
Муани 76
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Александр Плеханов
Заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
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