Золотой мяч
Лионель Месси
Роберт Левандовски
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#Золотой мяч #Лионель Месси #Роберт Левандовски

Разбираем все слухи вокруг «Золотого мяча-2021». Неужели Месси победит? Правда, что вручат аж два мяча сразу? А сколько человек уже знают результат?

05 ноября, 22:47
Михаил Морозов

Награда «Золотой мяч» вручается ежегодно французским журналом France Football. Несколько лет она вручалась совместно с ФИФА, с 2016-го – только журналом.

В 2020-м церемонии не было из-за пандемии коронавируса. В июле того года издание объявило, что «Золотой мяч» не будет вручен впервые с момента основания премии и объяснил это исключительными обстоятельствами, вызванными пандемией.

В 2021-м все должно пройти как обычно.

Кого выбирают популярные медиа?

«Седьмой «Золотой мяч» – это было бы безумие», – считает Месси. Но фаворитов букмекеров остается Левандовски.

Будет два «Золотых мяча»?

Такой слух был в июле 2021-го, и все медиа ссылались на L’Equipe, который также предполагал, что вручение награды состоится 5 декабря. Про два «Золотых мяча» информация не подтверждалась.

Сейчас L’Equipe пишет, что церемония пройдет 29 ноября и не упоминает две награды. Цитата: «Состоится вручение четырех трофеев – помимо мужского и женского «Золотого мяча» будут вручены трофеи лучшему молодому игроку и лучшему вратарю».

L’Equipe существует с 1946 года, тираж – больше 200 тысяч. У нее более пяти миллионов подписчиков в твиттере. Иногда на нее жаловались спортсмены. Например, Анелька и Верратти подавали в суд за клевету. Иск Анелька был отклонен, но перед Верратти издание извинялось.

Месси уже победил?

5 ноября об этом сообщил RTP – крупнейший теле- и радиовещателей Португалии. По его информации, Месси уже узнал, что выиграл «Золотой мяч», а также дал интервью France Football в качестве победителя.

RTP делится на различные каналы – общей тематики, региональные, международный, в том числе и спортивный RTP Desporto. За твиттером RTP Noticias, который опубликовал новость про Месси, следят больше 390 тысяч подписчиков. Периодически выпускает эксклюзивные новости: например, в сентябре была публикация о необходимом карантине Роналду после перехода в «МЮ».

А что за список был выложен в конце октября?

Упоминается, что впервые список был выложен в инстаграме, а позже пост был удален. Но изображение сохранилось. Предполагается, что это документ France Football.

По нему победителем стал Левандовски. А Роналду улетел даже на девятое место.

А сколько людей уже точно знают, кто победил?

На сайте sportowefakty.wp.pl вышло интервью польского журналиста Петра Козминьского с главным редактором France Football Паскалем Ферре. Самое интересное:

🔸 Главному редактору всегда поступает очень много звонков с вопросами о том, кто выиграл, но имя держится в строжайшем секрете. Сколько человек знают ответ на этот вопрос на данный момент? Три-четыре, и это очень сплоченная команда.

🔸 Сам Ферре тоже знает имя, но не говорит об этом даже своим детям и жене: «У меня есть кот, но даже ему я не сказал». Узнает ли победитель заранее? Да – около 20 ноября.

🔸 Как быть с утечками? Не беспокоят, потому что утечки ненастоящие, а все листы с результатами – фальшивка.Просто потому что такой лист невозможно распечатать с компьютера.

🔸 Это голосование на звание лучшего игрока именно 2021 года, но строгих инструкций не было, так что некоторые могли учесть оба года.

🔸 По словам Ферре, в этом году не было игрока, у которого было бы явное преимущество над другими. В перечислении первым у него был Левандовски (но не стоит забывать, что это интервью польскому сайту).

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: Xinhua / Fotostand / Global Look Press
Михаил Морозов
Автор и редактор. Лучшая память на «Голе».
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Комментарии (2)
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Павел Панин
06 ноября, 10:06
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vladik12
11 ноября, 10:13

Не считаю, что победа Месси будет прям взрывом и несправедливостью.

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#Роберт Левандовски