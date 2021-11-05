Разбираем все слухи вокруг «Золотого мяча-2021». Неужели Месси победит? Правда, что вручат аж два мяча сразу? А сколько человек уже знают результат?

Награда «Золотой мяч» вручается ежегодно французским журналом France Football. Несколько лет она вручалась совместно с ФИФА, с 2016-го – только журналом.

В 2020-м церемонии не было из-за пандемии коронавируса. В июле того года издание объявило, что «Золотой мяч» не будет вручен впервые с момента основания премии и объяснил это исключительными обстоятельствами, вызванными пандемией.

В 2021-м все должно пройти как обычно.

8 октября были объявлены 30 номинантов.

Вручение запланировано на 29 ноября.

Кого выбирают популярные медиа?

По версии Goal.com, лидер – Месси, Левандовски и Жоржиньо – в тройке.

Marca провела голосование в октябре: 38% голосов у Бензема, 37% – у Месси.

«Седьмой «Золотой мяч» – это было бы безумие», – считает Месси. Но фаворитов букмекеров остается Левандовски.