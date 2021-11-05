Разбираем все слухи вокруг «Золотого мяча-2021». Неужели Месси победит? Правда, что вручат аж два мяча сразу? А сколько человек уже знают результат?
Награда «Золотой мяч» вручается ежегодно французским журналом France Football. Несколько лет она вручалась совместно с ФИФА, с 2016-го – только журналом.
В 2020-м церемонии не было из-за пандемии коронавируса. В июле того года издание объявило, что «Золотой мяч» не будет вручен впервые с момента основания премии и объяснил это исключительными обстоятельствами, вызванными пандемией.
В 2021-м все должно пройти как обычно.
- 8 октября были объявлены 30 номинантов.
- Вручение запланировано на 29 ноября.
Кого выбирают популярные медиа?
- По версии Goal.com, лидер – Месси, Левандовски и Жоржиньо – в тройке.
- Marca провела голосование в октябре: 38% голосов у Бензема, 37% – у Месси.
«Седьмой «Золотой мяч» – это было бы безумие», – считает Месси. Но фаворитов букмекеров остается Левандовски.
Будет два «Золотых мяча»?
Такой слух был в июле 2021-го, и все медиа ссылались на L’Equipe, который также предполагал, что вручение награды состоится 5 декабря. Про два «Золотых мяча» информация не подтверждалась.
Сейчас L’Equipe пишет, что церемония пройдет 29 ноября и не упоминает две награды. Цитата: «Состоится вручение четырех трофеев – помимо мужского и женского «Золотого мяча» будут вручены трофеи лучшему молодому игроку и лучшему вратарю».
L’Equipe существует с 1946 года, тираж – больше 200 тысяч. У нее более пяти миллионов подписчиков в твиттере. Иногда на нее жаловались спортсмены. Например, Анелька и Верратти подавали в суд за клевету. Иск Анелька был отклонен, но перед Верратти издание извинялось.
Месси уже победил?
5 ноября об этом сообщил RTP – крупнейший теле- и радиовещателей Португалии. По его информации, Месси уже узнал, что выиграл «Золотой мяч», а также дал интервью France Football в качестве победителя.
RTP делится на различные каналы – общей тематики, региональные, международный, в том числе и спортивный RTP Desporto. За твиттером RTP Noticias, который опубликовал новость про Месси, следят больше 390 тысяч подписчиков. Периодически выпускает эксклюзивные новости: например, в сентябре была публикация о необходимом карантине Роналду после перехода в «МЮ».
А что за список был выложен в конце октября?
Упоминается, что впервые список был выложен в инстаграме, а позже пост был удален. Но изображение сохранилось. Предполагается, что это документ France Football.
По нему победителем стал Левандовски. А Роналду улетел даже на девятое место.
А сколько людей уже точно знают, кто победил?
На сайте sportowefakty.wp.pl вышло интервью польского журналиста Петра Козминьского с главным редактором France Football Паскалем Ферре. Самое интересное:
🔸 Главному редактору всегда поступает очень много звонков с вопросами о том, кто выиграл, но имя держится в строжайшем секрете. Сколько человек знают ответ на этот вопрос на данный момент? Три-четыре, и это очень сплоченная команда.
🔸 Сам Ферре тоже знает имя, но не говорит об этом даже своим детям и жене: «У меня есть кот, но даже ему я не сказал». Узнает ли победитель заранее? Да – около 20 ноября.
🔸 Как быть с утечками? Не беспокоят, потому что утечки ненастоящие, а все листы с результатами – фальшивка.Просто потому что такой лист невозможно распечатать с компьютера.
🔸 Это голосование на звание лучшего игрока именно 2021 года, но строгих инструкций не было, так что некоторые могли учесть оба года.
🔸 По словам Ферре, в этом году не было игрока, у которого было бы явное преимущество над другими. В перечислении первым у него был Левандовски (но не стоит забывать, что это интервью польскому сайту).
Не считаю, что победа Месси будет прям взрывом и несправедливостью.