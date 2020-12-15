Первый «Золотой мяч» Роналду. В топ-6 попал Аршавин, а «Ливерпуль» заранее заказал под Торреса частный самолет и вечеринку

Месси тогда тоже боролся. Но за Роналду был даже Гвардиола, который тренировал «Барсу»

Роналду в том году: победа в АПЛ, победа в Лиге чемпионов и 47 голов во всех турнирах. Сэр Алекс Фергюсон за день до вручения «Золотого мяча» сказал:

«Если Роналду его не получит, то это будет самая большая несправедливость в футболе. Мы видим, как меняется этот вид спорта. Совсем недавно за «Золотой мяч» боролись Каннаваро и Буффон. Сейчас – новое поколение. И Роналду лучше всех реформирует игру».

Фергюсон высказал слишком очевидную позицию. Роналду в тот год был просто ярче и лучше всех номинантов. Это отобразил и отрыв между ним и другими лидерами:

На следующий день после церемонии испанский журналисты позвонили Пепу Гвардиоле и спросили мнение по результату. Гвардиола тренировал Месси, но признавал победу другого:

«Если бы Лео получил «Золотой мяч», это было бы обманом. Мы все прекрасно знаем, кто был лучшим в этом году – Криштиану. Но ему не нужно расслабляться. Месси очень скоро догонит».

Так Роналду стал единственным португальцем в списке и третьим португальским игроком (после Эйсебио и Луиша Фиго), который смог.