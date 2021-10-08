Роналду, Месси и Мбаппе – в списке из 30 претендентов на «Золотой мяч»
France Football огласил полный список претендентов на «Золотой мяч». Туда вошли 30 кандидатов. Они объявлялись пятерками.
Первая: Леонардо Бонуччи, Нголо Канте, Эрлинг Холанд, Мэйсон Маунт, Рияд Марез.
Вторая: Николо Барелла, Карим Бензема, Джанлуиджи Доннарумма, Харри Кейн, Рахим Стерлинг.
Третья: Лионель Месси, Бруну Фернандеш, Педри, Лука Модрич, Джорджо Кьеллини.
Четвертая: Кевин Де Брюйне, Рубен Диаш, Неймар, Лаутаро Мартинес, Симон Кьер.
Пятая: Мохамед Салах, Жоржиньо, Сезар Аспиликуэта, Роберт Левандовски, Ромелу Лукаку.
Шестая: Криштиану Роналду, Килиан Мбаппе, Жерар Морено, Фил Фоден, Луис Суарес.
Обладатель «Золотого мяча» станет известен 29 ноября. Церемония вручения пройдет в Париже. В 2020 году мероприятие не проводилось из-за пандемии коронавируса.
18-летний Педри претендует на «Золотой мяч». Это лидер сезона-2020/21 по количеству матчей