Роналду, Месси и Мбаппе – в списке из 30 претендентов на «Золотой мяч»

France Football огласил полный список претендентов на «Золотой мяч». Туда вошли 30 кандидатов. Они объявлялись пятерками.

Первая: Леонардо Бонуччи, Нголо Канте, Эрлинг Холанд, Мэйсон Маунт, Рияд Марез.

Вторая: Николо Барелла, Карим Бензема, Джанлуиджи Доннарумма, Харри Кейн, Рахим Стерлинг.

Третья: Лионель Месси, Бруну Фернандеш, Педри, Лука Модрич, Джорджо Кьеллини.

Четвертая: Кевин Де Брюйне, Рубен Диаш, Неймар, Лаутаро Мартинес, Симон Кьер.

Пятая: Мохамед Салах, Жоржиньо, Сезар Аспиликуэта, Роберт Левандовски, Ромелу Лукаку.

Шестая: Криштиану Роналду, Килиан Мбаппе, Жерар Морено, Фил Фоден, Луис Суарес.

Обладатель «Золотого мяча» станет известен 29 ноября. Церемония вручения пройдет в Париже. В 2020 году мероприятие не проводилось из-за пандемии коронавируса.

18-летний Педри претендует на «Золотой мяч». Это лидер сезона-2020/21 по количеству матчей