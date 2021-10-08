Золотой мяч
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Рахим Стерлинг
Лионель Месси
Ромелу Лукаку
Неймар
Роберт Левандовски
Харри Кейн
Кевин Де Брюйне
Килиан Мбаппе
Карим Бензема
Джанлуиджи Доннарумма
Мохамед Салах
Нголо Канте
Лука Модрич
Жоржиньо
Эрлинг Холанд
Джорджо Кьеллини
Лаутаро Мартинес
Рияд Марез
Мэйсон Маунт
Николо Барелла
Сесар Аспиликуэта
Рубен Диаш
Фил Фоден
Леонардо Бонуччи
Бруну Фернандеш
Педри
Жерар Морено
Симон Кьер
Поделиться:
Комментарии:
0
#Золотой мяч #Криштиану Роналду #Лионель Месси #Эрлинг Холанд #Неймар #Килиан Мбаппе #Луис Суарес #Педри #Ромелу Лукаку #Карим Бензема #Харри Кейн #Леонардо Бонуччи #Роберт Левандовски #Кевин Де Брюйне #Рахим Стерлинг #Мохамед Салах #Бруну Фернандеш #Джанлуиджи Доннарумма #Жерар Морено #Мэйсон Маунт #Джорджо Кьеллини #Лука Модрич #Рубен Диаш #Нголо Канте #Фил Фоден #Жоржиньо #Лаутаро Мартинес #Николо Барелла #Рияд Марез #Сесар Аспиликуэта #Симон Кьер

Роналду, Месси и Мбаппе – в списке из 30 претендентов на «Золотой мяч»

25 минут назад

ZUMAPRESS.com/Global Look Press

France Football огласил полный список претендентов на «Золотой мяч». Туда вошли 30 кандидатов. Они объявлялись пятерками.

Первая: Леонардо Бонуччи, Нголо Канте, Эрлинг Холанд, Мэйсон Маунт, Рияд Марез.

Вторая: Николо Барелла, Карим Бензема, Джанлуиджи Доннарумма, Харри Кейн, Рахим Стерлинг.

Третья: Лионель Месси, Бруну Фернандеш, Педри, Лука Модрич, Джорджо Кьеллини.

Четвертая: Кевин Де Брюйне, Рубен Диаш, Неймар, Лаутаро Мартинес, Симон Кьер.

Пятая: Мохамед Салах, Жоржиньо, Сезар Аспиликуэта, Роберт Левандовски, Ромелу Лукаку.

Шестая: Криштиану Роналду, Килиан Мбаппе, Жерар Морено, Фил Фоден, Луис Суарес.

Обладатель «Золотого мяча» станет известен 29 ноября. Церемония вручения пройдет в Париже. В 2020 году мероприятие не проводилось из-за пандемии коронавируса.

18-летний Педри претендует на «Золотой мяч». Это лидер сезона-2020/21 по количеству матчей

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
твиттер France Football
Еще по теме
Первый «Золотой мяч» Роналду. В топ-6 попал Аршавин, а «Ливерпуль» заранее заказал под Торреса частный самолет и вечеринку
Каким был мир, когда Месси получил «Золотой мяч» в первый раз
Большой разбор о премии «Золотой мяч». Сколько все это стоит? Почему голосование всегда спорное? Кто все это придумал?
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Золотой мяч
#Криштиану Роналду
#Лионель Месси
#Эрлинг Холанд
#Неймар
#Килиан Мбаппе
#Луис Суарес
#Педри
#Ромелу Лукаку
#Карим Бензема
#Харри Кейн
#Леонардо Бонуччи
#Роберт Левандовски
#Кевин Де Брюйне
#Рахим Стерлинг
#Мохамед Салах
#Бруну Фернандеш
#Джанлуиджи Доннарумма
#Жерар Морено
#Мэйсон Маунт
#Джорджо Кьеллини
#Лука Модрич
#Рубен Диаш
#Нголо Канте
#Фил Фоден
#Жоржиньо
#Лаутаро Мартинес
#Николо Барелла
#Рияд Марез
#Сесар Аспиликуэта
#Симон Кьер