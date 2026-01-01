Симон Кьер

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Футбол
France Football объявил 15 последних мест голосования на «Золотой мяч». Модрич и Кейн не вошли в топ-20
#Золотой мяч
Футбол
Роналду, Месси и Мбаппе – в списке из 30 претендентов на «Золотой мяч»
#Золотой мяч
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Дания выиграла Евро-2020. В наших сердцах 💔
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#Евро-2020
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В истории Эриксена мы аплодируем другим игрокам: проверили язык, закрыли его от камер, успокаивали жену 👏🏼
#Кристиан Эриксен
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