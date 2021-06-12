В истории Эриксена мы аплодируем другим игрокам: проверили язык, закрыли его от камер, успокаивали жену 👏🏼
Главный ужас Евро-2020 – Кристиан Эриксен неожиданно рухнул и потерял сознание. Все сначала были в шоке и не понимали, что происходит, ведь Эриксен даже ни с кем не контактировал.
Эриксен упал без сознания в матче Евро-2020. Игра остановлена
Но дальше футболисты показали, что нужно делать в таких ситуациях.
Капитан Дании Симон Кьер проверил, не запал ли у Эриксена язык, а затем созвал вокруг себя остальных игроков, чтобы спрятать Эриксена от камер.
Когда медики спасали Эриксена, Кьер успокаивал его жену Сабину.
Никто не выдерживал напряжения и ожидания новостей.
Потом футболисты взяли у фанатов финский флаг, чтобы снова загородить Эриксена от камер. Так получился коридор из футболистов и медиков. Но фотографы все равно засняли его и обнадежили мир: Эриксен пришел в сознание.
Весь дух истории – в этом видео. Фанаты обеих команд устроили перекличку, когда стало известно, что Эриксен точно жив.