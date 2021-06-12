В истории Эриксена мы аплодируем другим игрокам: проверили язык, закрыли его от камер, успокаивали жену 👏🏼

Главный ужас Евро-2020 – Кристиан Эриксен неожиданно рухнул и потерял сознание. Все сначала были в шоке и не понимали, что происходит, ведь Эриксен даже ни с кем не контактировал.

Эриксен упал без сознания в матче Евро-2020. Игра остановлена

Но дальше футболисты показали, что нужно делать в таких ситуациях.

Капитан Дании Симон Кьер проверил, не запал ли у Эриксена язык, а затем созвал вокруг себя остальных игроков, чтобы спрятать Эриксена от камер.