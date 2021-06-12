Кристиан Эриксен
Евро-2020
Симон Кьер
Дания
Финляндия
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#Кристиан Эриксен #Евро-2020 #Финляндия #Дания #Симон Кьер

В истории Эриксена мы аплодируем другим игрокам: проверили язык, закрыли его от камер, успокаивали жену 👏🏼

вчера, 21:28

Главный ужас Евро-2020Кристиан Эриксен неожиданно рухнул и потерял сознание. Все сначала были в шоке и не понимали, что происходит, ведь Эриксен даже ни с кем не контактировал.

Эриксен упал без сознания в матче Евро-2020. Игра остановлена

Но дальше футболисты показали, что нужно делать в таких ситуациях.

Капитан Дании Симон Кьер проверил, не запал ли у Эриксена язык, а затем созвал вокруг себя остальных игроков, чтобы спрятать Эриксена от камер.

Когда медики спасали Эриксена, Кьер успокаивал его жену Сабину. 

Никто не выдерживал напряжения и ожидания новостей.

Потом футболисты взяли у фанатов финский флаг, чтобы снова загородить Эриксена от камер. Так получился коридор из футболистов и медиков. Но фотографы все равно засняли его и обнадежили мир: Эриксен пришел в сознание. 

Весь дух истории – в этом видео. Фанаты обеих команд устроили перекличку, когда стало известно, что Эриксен точно жив.

Все фото: Tomi H‰nninen/Newspix24, / Global Look Press
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