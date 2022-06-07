Глубокая дыра в футбольном поле, отключение света – это не наш двор, а матч сборных Австрии и Дании: виноваты дожди с ураганом

Первые матчи сборной Австрии в Лиге наций под руководством Ральфа Рангника очень необычны. В дебютном была неожиданная победа 3:0 над Хорватией. Во втором – против Дании – странные околофутбольные вещи. Это произошло в Вене на стадионе «Эрнст Хаппель».

Изначально матч был отложен на полтора часа из-за отключения электричества, причина пока не сообщается. Пострадал не только стадион, но и весь Пратер. Например, из-за отсутствия электроэнергии остановились аттракционы в нем – так люди застряли на высоте нескольких метров.