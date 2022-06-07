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Глубокая дыра в футбольном поле, отключение света – это не наш двор, а матч сборных Австрии и Дании: виноваты дожди с ураганом

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Первые матчи сборной Австрии в Лиге наций под руководством Ральфа Рангника очень необычны. В дебютном была неожиданная победа 3:0 над Хорватией. Во втором – против Дании – странные околофутбольные вещи. Это произошло в Вене на стадионе «Эрнст Хаппель».

Изначально матч был отложен на полтора часа из-за отключения электричества, причина пока не сообщается. Пострадал не только стадион, но и весь Пратер. Например, из-за отсутствия электроэнергии остановились аттракционы в нем – так люди застряли на высоте нескольких метров.

Твиттер gehbittekumm

Диджей на матче пошутил, запустив песню Out of the Dark группы Falco, и ровно на этом моменте свет зажегся. Игра все же состоялась, а после нее все обратили внимание на гигантскую дыру в середине поля.

Больше всех удивлялся датский форвард Андреас Сков Ольсен. Засунул туда ногу, чтобы показать, насколько дыра глубокая.

Не все поверили, что это правда. Но есть видео:

Причиной пока называются проливные дожди в Австрии. Точную причину обещали назвать позднее, обстоятельства пока выясняются.

На «Эрнсте Хаппеле» это был не последний матч до осени – здесь австрийцы должны принимать сборную Францию в Лиге наций 10 июня. Так что на устранение проблемы есть всего несколько дней. Здесь же запланированы и тренировки до матча.

Дожди вместе с градом и ураганами продолжались несколько дней и вызвали наводнения. Пожарные сообщали о сотнях вызовов. А в Верхней Австрии сразу 30 тысяч домохозяйств остались без электричества.

Матч завершен
Австрия
Шлагер 67'
1:2
Матч завершен
Дания
Хейбьерг 28'
Стригер Ларсен 84'
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: Скрины с видео
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