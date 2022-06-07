Глубокая дыра в футбольном поле, отключение света – это не наш двор, а матч сборных Австрии и Дании: виноваты дожди с ураганом
Первые матчи сборной Австрии в Лиге наций под руководством Ральфа Рангника очень необычны. В дебютном была неожиданная победа 3:0 над Хорватией. Во втором – против Дании – странные околофутбольные вещи. Это произошло в Вене на стадионе «Эрнст Хаппель».
Изначально матч был отложен на полтора часа из-за отключения электричества, причина пока не сообщается. Пострадал не только стадион, но и весь Пратер. Например, из-за отсутствия электроэнергии остановились аттракционы в нем – так люди застряли на высоте нескольких метров.
Диджей на матче пошутил, запустив песню Out of the Dark группы Falco, и ровно на этом моменте свет зажегся. Игра все же состоялась, а после нее все обратили внимание на гигантскую дыру в середине поля.
Больше всех удивлялся датский форвард Андреас Сков Ольсен. Засунул туда ногу, чтобы показать, насколько дыра глубокая.
Не все поверили, что это правда. Но есть видео:
Причиной пока называются проливные дожди в Австрии. Точную причину обещали назвать позднее, обстоятельства пока выясняются.
На «Эрнсте Хаппеле» это был не последний матч до осени – здесь австрийцы должны принимать сборную Францию в Лиге наций 10 июня. Так что на устранение проблемы есть всего несколько дней. Здесь же запланированы и тренировки до матча.
Дожди вместе с градом и ураганами продолжались несколько дней и вызвали наводнения. Пожарные сообщали о сотнях вызовов. А в Верхней Австрии сразу 30 тысяч домохозяйств остались без электричества.