Игроку Болгарии в голову попали осколки стекла – вся сборная попала в аварию на автобусе в Грузии
Июньские результаты сборной Болгарии в Лиге наций:
- 02.06 – домашняя ничья с Северной Македонией 1:1;
- 05.06 – домашнее поражение от Грузии 2:5;
- 09.06 – гостевая ничья с Гибралтаром 1:1.
Это серию должен завершать матч против Грузии в гостях, который запланирован на 12 июня. Но он начался с неприятностей – в ДТП попали автобусы, которые везли команду.
Ситуация складывалась следующим образом:
• Все случилось по дороге из аэропорта Тбилиси в гостиницу.
• Инцидент произошел в тоннеле. Рядом с автобусами на высокой скорости пролетела машина. Она не справилась с управлением и, чтобы не врезаться в другое авто, резко ударила по тормозам перед первым автобусом Болгарии.
• Водитель первого автобуса резко затормозил. Водитель второго не успел и врезался в первый автобус.
• У первого автобуса слегка помята задняя часть. У второго повреждения серьезнее: почти полностью смята передняя часть (так как это стекло).
Вот фото с места аварии:
Водитель второго автобуса не пострадал. Но пострадавший все же есть – Тодор Неделев. Он сидел на переднем сидении и был в центре столкновения: получил черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки. Плюс осколки от стекла попали в раны – после ДТП его сразу же отвезли в местный госпиталь. Операция по удалению осколков стекла длилась больше двух часов. Сейчас он под наблюдением врачей.
Вот заявление на сайте Федерации футбола Болгарии:
«Неделев останется под наблюдением местных медицинских бригад, а также врача сборной Бисера Бочева. Футболисты и персонал национальной сборной выражают огромную благодарность всем медицинским работникам, представителям посольства Республики Болгарии в Грузии (в частности госпоже Ралице Димитровой), а также всему руководству Федерации футбола Грузии».