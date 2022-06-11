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Игроку Болгарии в голову попали осколки стекла – вся сборная попала в аварию на автобусе в Грузии

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Июньские результаты сборной Болгарии в Лиге наций:

Это серию должен завершать матч против Грузии в гостях, который запланирован на 12 июня. Но он начался с неприятностей – в ДТП попали автобусы, которые везли команду.

Ситуация складывалась следующим образом:

• Все случилось по дороге из аэропорта Тбилиси в гостиницу.

• Инцидент произошел в тоннеле. Рядом с автобусами на высокой скорости пролетела машина. Она не справилась с управлением и, чтобы не врезаться в другое авто, резко ударила по тормозам перед первым автобусом Болгарии.

• Водитель первого автобуса резко затормозил. Водитель второго не успел и врезался в первый автобус.

• У первого автобуса слегка помята задняя часть. У второго повреждения серьезнее: почти полностью смята передняя часть (так как это стекло).

Вот фото с места аварии:

Водитель второго автобуса не пострадал. Но пострадавший все же есть – Тодор Неделев. Он сидел на переднем сидении и был в центре столкновения: получил черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки. Плюс осколки от стекла попали в раны – после ДТП его сразу же отвезли в местный госпиталь. Операция по удалению осколков стекла длилась больше двух часов. Сейчас он под наблюдением врачей.

Вот заявление на сайте Федерации футбола Болгарии:

«Неделев останется под наблюдением местных медицинских бригад, а также врача сборной Бисера Бочева. Футболисты и персонал национальной сборной выражают огромную благодарность всем медицинским работникам, представителям посольства Республики Болгарии в Грузии (в частности госпоже Ралице Димитровой), а также всему руководству Федерации футбола Грузии».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: блогер Andro
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