Игроку Болгарии в голову попали осколки стекла – вся сборная попала в аварию на автобусе в Грузии

Июньские результаты сборной Болгарии в Лиге наций:

02.06 – домашняя ничья с Северной Македонией 1:1;

05.06 – домашнее поражение от Грузии 2:5;

09.06 – гостевая ничья с Гибралтаром 1:1.

Это серию должен завершать матч против Грузии в гостях, который запланирован на 12 июня. Но он начался с неприятностей – в ДТП попали автобусы, которые везли команду.

Ситуация складывалась следующим образом:

• Все случилось по дороге из аэропорта Тбилиси в гостиницу.

• Инцидент произошел в тоннеле. Рядом с автобусами на высокой скорости пролетела машина. Она не справилась с управлением и, чтобы не врезаться в другое авто, резко ударила по тормозам перед первым автобусом Болгарии.

• Водитель первого автобуса резко затормозил. Водитель второго не успел и врезался в первый автобус.

• У первого автобуса слегка помята задняя часть. У второго повреждения серьезнее: почти полностью смята передняя часть (так как это стекло).

Вот фото с места аварии: