Игрок сборной Чехии погиб в ДТП. Виноваты уснувшие водители
28-летний полузащитник чешский Йозеф Шурал у себя на родине выступал за «Брно», «Слован» и «Спарту», а в 2019 году переехал в Турцию играть за «Аланьяспор» (клуб сейчас занимает пятое место). Он также был игроком сборной Чехии, забил гол Голландии в квалификации к Евро-2016, а на финальном турнире сыграл в двух матчах.
Шурал возвращался на арендованном VIP-автобусе с еще шестью одноклубниками после воскресной гостевой игры против «Кайзериспора» (1:1). В пяти километрах от Аланьи автобус попал в ДТП, перевернувшись по дороге. Пострадали футболисты клуба. Шурал находился в критическом состоянии. Не помогла и операция, утром чешский игрок умер от полученных травм.
Смерть футболиста наступила от кровоизлияния и гипертермического шока, рассказали клубные врачи.
Председатель «Аланьяспора» Хасан Чавушоглу сообщил, что произошло. По его информации, полученной от начальника полиции, в автобусе находились два водителя, и оба заснули. Они были допрошены в полицейском участке.
Еще шестеро игроков – это Колкер, Сиссе, Кампос, Байано, Велинтон и Саки. Все они получили травмы. У Саки диагностирован перелом руки. Остальные футболисты и тренеры добирались домой на клубном автобусе или самостоятельно.
«Он был трудолюбивым игроком и дисциплинированным, образцовым человеком. На душе пусто», – признался шокированный главный тренер «Аланьяспора» Серген Ялцин. Голкипер клуба Хайдар Йилмаз сказал в интервью TRTSpor: «Это как какая-то шутка, не могу до сих пор поверить. Я просто не знаю, что делать. У остальных ребят состояние нормальное, но психологически – просто ужасное».
Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шилгавы помнит его еще по выступлениям за «Слован»: «Он был скромным и честным парнем, от которого остались только хорошие воспоминания. Сообщение о смерти сильно ударило по мне».
Соболезнования выразили три главных турецких клуба – «Галатасарай», «Фенербахче» и «Бешикташ». Отреагировала чешская «Спарта». «Слован» организует минуту молчания перед следующим матчем в лиге против «Славии».
«Барселона», «Аякс», «Порту» и «Зенит» тоже обратились с соболезнованиями.
Отреагировали и футболисты – голкипер «Бешикташа» Лорис Кариус, форвард «Эвертона» Дженк Тосун и голкипер «Арсенала» Петр Чех, с которым Шурал успел поиграть в сборной.
Йозеф Шурал сыграл 11 матчей за «Аланьяспор» и забил один гол. Перед всеми матчами следующего тура турецкой лиги будет организована минута молчания.
У Шурала остались две дочери. Младшая из них родилась два с половиной месяца назад – 7 февраля.