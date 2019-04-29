Игрок сборной Чехии погиб в ДТП. Виноваты уснувшие водители

Председатель «Аланьяспора» Хасан Чавушоглу сообщил, что произошло. По его информации, полученной от начальника полиции, в автобусе находились два водителя, и оба заснули . Они были допрошены в полицейском участке.

Еще шестеро игроков – это Колкер, Сиссе, Кампос, Байано, Велинтон и Саки. Все они получили травмы. У Саки диагностирован перелом руки. Остальные футболисты и тренеры добирались домой на клубном автобусе или самостоятельно.

«Он был трудолюбивым игроком и дисциплинированным, образцовым человеком. На душе пусто», – признался шокированный главный тренер «Аланьяспора» Серген Ялцин. Голкипер клуба Хайдар Йилмаз сказал в интервью TRTSpor: «Это как какая-то шутка, не могу до сих пор поверить. Я просто не знаю, что делать. У остальных ребят состояние нормальное, но психологически – просто ужасное».

Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шилгавы помнит его еще по выступлениям за «Слован»: «Он был скромным и честным парнем, от которого остались только хорошие воспоминания. Сообщение о смерти сильно ударило по мне».

Соболезнования выразили три главных турецких клуба – «Галатасарай», «Фенербахче» и «Бешикташ». Отреагировала чешская «Спарта». «Слован» организует минуту молчания перед следующим матчем в лиге против «Славии».