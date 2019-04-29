Йозеф Шурал
Чемпионат Турции
Аланьяспор
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#Йозеф Шурал #Аланьяспор #Чемпионат Турции

Игрок сборной Чехии погиб в ДТП. Виноваты уснувшие водители

29 апреля 2019, 13:31

28-летний полузащитник чешский Йозеф Шурал у себя на родине выступал за «Брно», «Слован» и «Спарту», а в 2019 году переехал в Турцию играть за «Аланьяспор» (клуб сейчас занимает пятое место). Он также был игроком сборной Чехии, забил гол Голландии в квалификации к Евро-2016, а на финальном турнире сыграл в двух матчах.

Шурал возвращался на арендованном VIP-автобусе с еще шестью одноклубниками после воскресной гостевой игры против «Кайзериспора» (1:1). В пяти километрах от Аланьи автобус попал в ДТП, перевернувшись по дороге. Пострадали футболисты клуба. Шурал находился в критическом состоянии. Не помогла и операция, утром чешский игрок умер от полученных травм.

Смерть футболиста наступила от кровоизлияния и гипертермического шока, рассказали клубные врачи.

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Председатель «Аланьяспора» Хасан Чавушоглу сообщил, что произошло. По его информации, полученной от начальника полиции, в автобусе находились два водителя, и оба заснули. Они были допрошены в полицейском участке.

Еще шестеро игроков – это Колкер, Сиссе, Кампос, Байано, Велинтон и Саки. Все они получили травмы. У Саки диагностирован перелом руки. Остальные футболисты и тренеры добирались домой на клубном автобусе или самостоятельно.

«Он был трудолюбивым игроком и дисциплинированным, образцовым человеком. На душе пусто», – признался шокированный главный тренер «Аланьяспора» Серген Ялцин. Голкипер клуба Хайдар Йилмаз сказал в интервью TRTSpor: «Это как какая-то шутка, не могу до сих пор поверить. Я просто не знаю, что делать. У остальных ребят состояние нормальное, но психологически – просто ужасное».

Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шилгавы помнит его еще по выступлениям за «Слован»: «Он был скромным и честным парнем, от которого остались только хорошие воспоминания. Сообщение о смерти сильно ударило по мне».

Соболезнования выразили три главных турецких клуба – «Галатасарай», «Фенербахче» и «Бешикташ». Отреагировала чешская «Спарта». «Слован» организует минуту молчания перед следующим матчем в лиге против «Славии». 

«Барселона», «Аякс»,  «Порту» и «Зенит» тоже обратились с соболезнованиями.

Отреагировали и футболисты – голкипер «Бешикташа» Лорис Кариус, форвард «Эвертона» Дженк Тосун и голкипер «Арсенала» Петр Чех, с которым Шурал успел поиграть в сборной.

Йозеф Шурал сыграл 11 матчей за «Аланьяспор» и забил один гол. Перед всеми матчами следующего тура турецкой лиги будет организована минута молчания. 

У Шурала остались две дочери. Младшая из них родилась два с половиной месяца назад – 7 февраля. 

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