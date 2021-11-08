Турецкий судья закончил матч раньше времени, позже осознал ошибку и вернул команды из душа и раздевалок – доигрывать
«Газиантеп» обыграл «Касымпашу» в 12-м туре чемпионата Турции. Рядовой матч между середняком и аутсайдером запомнился необычным поступком судьи. Действие происходило в конце игры.
🔸 Судья Хализ Озкяхья добавил девять минут к основному времени матча.
🔸 На 90+1 удалил игрока «Касымпаши» – то есть игра из-за этой паузы должна была закончиться еще позже.
🔸 На 94:15 он дал финальный свисток, чему игроки даже не удивились.
🔸 Позже судья позвал команды обратно на поле.
🔸 К этому времени уже была демонтирована одна из стоек ворот – ее пришлось быстро ставить обратно.
🔸 Система VAR уже была отключена.
🔸 Некоторых игроков выдернули из душа.
🔸 Через 20 минут после того финального свистка матч был доигран, счет не изменился.
Турецкие медиа раскопали факт – Озкяхья уже заканчивал матч раньше, это было четыре года назад. Тогда играли «Истанбул» и «Османлыспор», было добавлено четыре минуты, а игра закончилась на 90+3.
Сейчас же, после игры «Газиантепа» и «Касымпаши» Озкяхья объявил об окончании карьеры арбитра.
Через три дня после этого матча он объяснил ошибку:
🗨️️️ «Никто не заставлял меня доигрывать. Вообще, я добавил пять минут и мог бы сказать, что ошибся четвертый судья, но это не в моем характере. Матч мог бы быть переигран, вот почему я пригласил обе команды доиграть. Спасибо им, они помогли и вернулись на поле. И после матча говорили, что у всех случаются ошибки».
А вот почему Озкяхья ушел из профессии:
🗨️️ «Футбол стал очень уродливым, и мне надоело слушать оскорбления до, во время и после матча. Я перестал любить свою работу, хотя она с самого начала была моей страстью. Не хочу больше оставаться в этом хаосе. Все везде меняется, но на самом деле ничего и не изменилось. Нужно менять систему. Поэтому я решил уйти».
Озкяхья 41 год. В 2009 году он стал арбитром ФИФА. В сезоне-2021/22 помимо турецкой Суперлиги он работал на матчах Лиги конференций. В том числе и на игре «Ренна» и «Тоттенхэма».