Чемпионат Турции
Газиантеп
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#Чемпионат Турции #Газиантеп

Турецкий судья закончил матч раньше времени, позже осознал ошибку и вернул команды из душа и раздевалок – доигрывать

08 ноября, 12:10
Михаил Морозов

«Газиантеп» обыграл «Касымпашу» в 12-м туре чемпионата Турции. Рядовой матч между середняком и аутсайдером запомнился необычным поступком судьи. Действие происходило в конце игры.

🔸 Судья Хализ Озкяхья добавил девять минут к основному времени матча.

🔸 На 90+1 удалил игрока «Касымпаши» – то есть игра из-за этой паузы должна была закончиться еще позже.

🔸 На 94:15 он дал финальный свисток, чему игроки даже не удивились.

🔸 Позже судья позвал команды обратно на поле.

🔸 К этому времени уже была демонтирована одна из стоек ворот – ее пришлось быстро ставить обратно.

🔸 Система VAR уже была отключена.

🔸 Некоторых игроков выдернули из душа.

🔸 Через 20 минут после того финального свистка матч был доигран, счет не изменился.

Турецкие медиа раскопали факт – Озкяхья уже заканчивал матч раньше, это было четыре года назад. Тогда играли «Истанбул» и «Османлыспор», было добавлено четыре минуты, а игра закончилась на 90+3.

Сейчас же, после игры «Газиантепа» и «Касымпаши» Озкяхья объявил об окончании карьеры арбитра.

Через три дня после этого матча он объяснил ошибку:

🗨️️️ «Никто не заставлял меня доигрывать. Вообще, я добавил пять минут и мог бы сказать, что ошибся четвертый судья, но это не в моем характере. Матч мог бы быть переигран, вот почему я пригласил обе команды доиграть. Спасибо им, они помогли и вернулись на поле. И после матча говорили, что у всех случаются ошибки».                                   

А вот почему Озкяхья ушел из профессии:

🗨️️ «Футбол стал очень уродливым, и мне надоело слушать оскорбления до, во время и после матча. Я перестал любить свою работу, хотя она с самого начала была моей страстью. Не хочу больше оставаться в этом хаосе. Все везде меняется, но на самом деле ничего и не изменилось. Нужно менять систему. Поэтому я решил уйти».

Озкяхья 41 год. В 2009 году он стал арбитром ФИФА. В сезоне-2021/22 помимо турецкой Суперлиги он работал на матчах Лиги конференций. В том числе и на игре «Ренна» и «Тоттенхэма».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: ZUMAPRESS.com / Keystone Press Agency / Global Look Press
Михаил Морозов
Автор и редактор. Лучшая память на «Голе».
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