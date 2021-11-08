Турецкий судья закончил матч раньше времени, позже осознал ошибку и вернул команды из душа и раздевалок – доигрывать

Турецкие медиа раскопали факт – Озкяхья уже заканчивал матч раньше, это было четыре года назад. Тогда играли «Истанбул» и «Османлыспор», было добавлено четыре минуты, а игра закончилась на 90+3.

Сейчас же, после игры «Газиантепа» и «Касымпаши» Озкяхья объявил об окончании карьеры арбитра.

Через три дня после этого матча он объяснил ошибку:

🗨️️️ «Никто не заставлял меня доигрывать. Вообще, я добавил пять минут и мог бы сказать, что ошибся четвертый судья, но это не в моем характере. Матч мог бы быть переигран, вот почему я пригласил обе команды доиграть. Спасибо им, они помогли и вернулись на поле. И после матча говорили, что у всех случаются ошибки».

А вот почему Озкяхья ушел из профессии:

🗨️️ «Футбол стал очень уродливым, и мне надоело слушать оскорбления до, во время и после матча. Я перестал любить свою работу, хотя она с самого начала была моей страстью. Не хочу больше оставаться в этом хаосе. Все везде меняется, но на самом деле ничего и не изменилось. Нужно менять систему. Поэтому я решил уйти».