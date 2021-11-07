У правила офсайда есть нюанс, который многие забывают. На примере гола «Арсенала» – почему тут не гола, хотя соперник стоит к воротам дальше забивающего?
«Арсенал» на старте сезона АПЛ: 3 поражения подряд с общим счетом 0:9 и последнее место.
«Арсенал» после неудачного трехматчевого старта в Премьер-лиге: серия из 8 матчей без поражений, последние три встречи – победы. В 11-м туре (последнем на данном этапе) «Арсенал» переиграл «Уотфорд» с минимальным счетом 1:0. Но мог и забить больше:
- Пьер-Эмерик Обамеянг не забил пенальти.
- В первом тайме мяч Букайо Саки отменили из-за офсайда.
- Во втором тайме матч Обамеянга тоже отменили из-за офсайда.
И если отмена второго гола из-за положения «вне игры» была логичным решением, то момент с Сака вызвал массу вопросов.
В момент удара перед Сака был один полевой игрок, вратарь же находился позади него:
Здесь есть два момента.
Первый. Сака получил передачу от Обамеянга, который на самом деле неудачно обработал мяч (и он отскочил к Сака). Если бы в этом моменте Обамеянг нормально остановил мяч и забил, то судьи бы засчитали гол. И вратарь, и защитник «Уотфорда» в момент его удара были бы перед ним.
Второй. Почему гол Саки отменили, если перед ним был полевой игрок? По правилам футбола, игрок находится в положении «вне игры», если:
- Любая часть его головы, тела или ноги находится на половине поля соперника (исключая среднюю линию) и
- Любая часть его головы, тела или ноги находится ближе к линии ворот соперника, чем мяч и предпоследний игрок соперника
Здесь не имеет значения, кто именно будет этим футболистом: вратарь или любой полевой.