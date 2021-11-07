Букайо Сака
АПЛ
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Уотфорд
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#Букайо Сака #АПЛ #Арсенал #Уотфорд

У правила офсайда есть нюанс, который многие забывают. На примере гола «Арсенала» – почему тут не гола, хотя соперник стоит к воротам дальше забивающего?

07 ноября, 19:29

www.imago-images.de/Global Look Press

«Арсенал» на старте сезона АПЛ: 3 поражения подряд с общим счетом 0:9 и последнее место.

«Арсенал» после неудачного трехматчевого старта в Премьер-лиге: серия из 8 матчей без поражений, последние три встречи – победы. В 11-м туре (последнем на данном этапе) «Арсенал» переиграл «Уотфорд» с минимальным счетом 1:0. Но мог и забить больше:

И если отмена второго гола из-за положения «вне игры» была логичным решением, то момент с Сака вызвал массу вопросов.

В момент удара перед Сака был один полевой игрок, вратарь же находился позади него:

Здесь есть два момента.

Первый. Сака получил передачу от Обамеянга, который на самом деле неудачно обработал мяч (и он отскочил к Сака). Если бы в этом моменте Обамеянг нормально остановил мяч и забил, то судьи бы засчитали гол. И вратарь, и защитник «Уотфорда» в момент его удара были бы перед ним.

Второй. Почему гол Саки отменили, если перед ним был полевой игрок? По правилам футбола, игрок находится в положении «вне игры», если:

  • Любая часть его головы, тела или ноги находится на половине поля соперника (исключая среднюю линию) и
  • Любая часть его головы, тела или ноги находится ближе к линии ворот соперника, чем мяч и предпоследний игрок соперника

Здесь не имеет значения, кто именно будет этим футболистом: вратарь или любой полевой.

Матч завершен
Арсенал
Лондон
Смит-Роу 56
1:0
Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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