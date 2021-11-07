У правила офсайда есть нюанс, который многие забывают. На примере гола «Арсенала» – почему тут не гола, хотя соперник стоит к воротам дальше забивающего?

«Арсенал» на старте сезона АПЛ: 3 поражения подряд с общим счетом 0:9 и последнее место.

«Арсенал» после неудачного трехматчевого старта в Премьер-лиге: серия из 8 матчей без поражений, последние три встречи – победы. В 11-м туре (последнем на данном этапе) «Арсенал» переиграл «Уотфорд» с минимальным счетом 1:0. Но мог и забить больше:

Пьер-Эмерик Обамеянг не забил пенальти.

В первом тайме мяч Букайо Саки отменили из-за офсайда.

Во втором тайме матч Обамеянга тоже отменили из-за офсайда.

И если отмена второго гола из-за положения «вне игры» была логичным решением, то момент с Сака вызвал массу вопросов.

В момент удара перед Сака был один полевой игрок, вратарь же находился позади него: