Все обсуждают сейв вратаря «Арсенала» Аарона Рамсдейла. Как. Он. Это. Отбил?!

«Арсенал» к концу первого тайма побеждал в гостях «Лестер» 2:0. И получил штрафной у своих ворот. Джеймс Мэддисон отлично пробил, но как выпрыгнул Аарон Рамсдейл. Он отбил мяч в перекладину и среагировал на добивании. Вау!

Счет в игре так и не изменился.

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