Все обсуждают сейв вратаря «Арсенала» Аарона Рамсдейла. Как. Он. Это. Отбил?!
«Арсенал» к концу первого тайма побеждал в гостях «Лестер» 2:0. И получил штрафной у своих ворот. Джеймс Мэддисон отлично пробил, но как выпрыгнул Аарон Рамсдейл. Он отбил мяч в перекладину и среагировал на добивании. Вау!
Счет в игре так и не изменился.
Из-за сложностей с авторскими правами, мы можем показать только фото сейва.
Реакция тренера «Лестера» Брендана Роджерса 🤯
Все теперь восхищаются Рамсдейлом и делают мемы. Сейчас его сейв – это самый обсуждаемый момент АПЛ.
Рамсдейл отбил в сезоне 24 удара в створ из 28. Это второй показатель лиги.
Петер Шмейхель считает, что это сейв года.
Легенда «Арсенала» тоже Дэвид Симен тоже в восторге.
У ФИФА тоже всего один вопрос: как?
После матча Рамсдейл просто был счастлив:
Рамсдейл: «Мэддисон – лучший исполнитель штрафных, это был один из тех дней, когда я все потащил. Лучший день со всех сторон!»
Рамсдейл перешел в «Арсенал» летом из «Шеффилд Юнайтед». На подписание контракта он запомнился тем, что пришел с прахом своего дедушки. Он умер, когда мама Рамсдейла узнала о беременности.
Сейчас Рамсдейл запоминается результатами. За семь матчей в АПЛ он пропустил четыре гола.