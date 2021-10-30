Аарон Рамсдейл
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#Аарон Рамсдейл #АПЛ #Лестер #Арсенал

Все обсуждают сейв вратаря «Арсенала» Аарона Рамсдейла. Как. Он. Это. Отбил?!

35 минут назад

imago-images.de / global look press

«Арсенал» к концу первого тайма побеждал в гостях «Лестер» 2:0. И получил штрафной у своих ворот. Джеймс Мэддисон отлично пробил, но как выпрыгнул Аарон Рамсдейл. Он отбил мяч в перекладину и среагировал на добивании. Вау!

Счет в игре так и не изменился.

Из-за сложностей с авторскими правами, мы можем показать только фото сейва.

Реакция тренера «Лестера» Брендана Роджерса 🤯

Все теперь восхищаются Рамсдейлом и делают мемы. Сейчас его сейв – это самый обсуждаемый момент АПЛ.

Рамсдейл отбил в сезоне 24 удара в створ из 28. Это второй показатель лиги. 

Петер Шмейхель считает, что это сейв года. 

Легенда «Арсенала» тоже Дэвид Симен тоже в восторге. 

У ФИФА тоже всего один вопрос: как?

После матча Рамсдейл просто был счастлив:

Рамсдейл: «Мэддисон – лучший исполнитель штрафных, это был один из тех дней, когда я все потащил. Лучший день со всех сторон!»

Рамсдейл перешел в «Арсенал» летом из «Шеффилд Юнайтед». На подписание контракта он запомнился тем, что пришел с прахом своего дедушки. Он умер, когда мама Рамсдейла узнала о беременности.  

Сейчас Рамсдейл запоминается результатами. За семь матчей в АПЛ он пропустил четыре гола.

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