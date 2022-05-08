Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
7Букайо Сака Б. Сака
|Пол
|20
|32
|11
|5
|5
|0
|
6Габриэль Габриэль
|Защ
|24
|31
|4
|0
|5
|1
|
4Бен Уайт Б. Уайт
|Защ
|24
|31
|0
|0
|1
|0
|
32Аарон Рэмсдейл А. Рэмсдейл
|Вра
|23
|30
|0
|0
|1
|0
|
8Мартин Эдегор М. Эдегор
|Пол
|23
|28
|5
|2
|2
|0
Ближайшие матчи
Таблица
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
2
|34
|25
|7
|2
|86:22
|82
|
3
|34
|19
|9
|6
|68:29
|66
|
4
|34
|20
|3
|11
|54:41
|63
|
5
|34
|19
|4
|11
|59:39
|61
|
6
|36
|16
|10
|10
|57:52
|58
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