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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
7
Букайо Сака Б. Сака 		Пол 20 32 11 5 5 0
6
Габриэль Габриэль 		Защ 24 31 4 0 5 1
4
Бен Уайт Б. Уайт 		Защ 24 31 0 0 1 0
32
Аарон Рэмсдейл А. Рэмсдейл 		Вра 23 30 0 0 1 0
8
Мартин Эдегор М. Эдегор 		Пол 23 28 5 2 2 0
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Ближайшие матчи
08.05.2022 08 мая 2022 вс 16:00
Арсенал
-:-
Лидс
08.05.2022 08 мая 2022 вс 16:00
Англия. Премьер-лига , 36 тур
Арсенал
-
Лидс
-
Англия. Премьер-лига , 36 тур
12.05.2022 12 мая 2022 чт 21:45
Тоттенхэм
-:-
Арсенал
12.05.2022 12 мая 2022 чт 21:45
Англия. Премьер-лига , 22 тур
Тоттенхэм
-
Арсенал
-
Англия. Премьер-лига , 22 тур
16.05.2022 16 мая 2022 пн 22:00
Ньюкасл
-:-
Арсенал
16.05.2022 16 мая 2022 пн 22:00
Англия. Премьер-лига , 37 тур
Ньюкасл
-
Арсенал
-
Англия. Премьер-лига , 37 тур
22.05.2022 22 мая 2022 вс 18:00
Арсенал
-:-
Эвертон
22.05.2022 22 мая 2022 вс 18:00
Англия. Премьер-лига , 38 тур
Арсенал
-
Эвертон
-
Англия. Премьер-лига , 38 тур
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Таблица

И В Н П Мячи Очки
2
Ливерпуль
34 25 7 2 86:22 82
3
Челси
34 19 9 6 68:29 66
4
Арсенал
34 20 3 11 54:41 63
5
Тоттенхэм
34 19 4 11 59:39 61
6
Манчестер Юнайтед
36 16 10 10 57:52 58
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Результаты
01.05.2022 01 мая 2022 вс 18:30
Вест Хэм
1 : 2
Арсенал
01.05.2022 01 мая 2022 вс 18:30
35 тур
Вест Хэм
1
Арсенал
2
Англия. Премьер-лига , 35 тур
23.04.2022 23 апр. 2022 сб 14:30
Арсенал
3 : 1
Манчестер Юнайтед
23.04.2022 23 апр. 2022 сб 14:30
34 тур
Арсенал
3
Манчестер Юнайтед
1
Англия. Премьер-лига , 34 тур
20.04.2022 20 апр. 2022 ср 21:45
Челси
2 : 4
Арсенал
20.04.2022 20 апр. 2022 ср 21:45
25 тур
Челси
2
Арсенал
4
Англия. Премьер-лига , 25 тур
16.04.2022 16 апр. 2022 сб 17:00
Саутгемптон
1 : 0
Арсенал
16.04.2022 16 апр. 2022 сб 17:00
33 тур
Саутгемптон
1
Арсенал
0
Англия. Премьер-лига , 33 тур
09.04.2022 09 апр. 2022 сб 17:00
Арсенал
1 : 2
Брайтон
09.04.2022 09 апр. 2022 сб 17:00
32 тур
Арсенал
1
Брайтон
2
Англия. Премьер-лига , 32 тур
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