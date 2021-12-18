«Арсенал» забил семь тысяч голов в высшем дивизионе Англии. Столько – только у «Эвертона» и «Ливерпуля»

Это случилось в матче 18-го тура АПЛ против «Лидса». Семитысячный гол на 16-й минуте забил нападающий Габриэль Мартинелли. Через 12 минут он сделал дубль.

С 1888 года семь тысяч голов забили только «Арсенал», «Эвертон» (7139) и «Ливерпуль» (7069). В этом сезоне «Арсенал» не забивал в пяти матчах АПЛ из 18-ти.

Пять из шести субботних матчей АПЛ перенесены из-за заражений коронавирусом в командах