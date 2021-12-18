Арсенал
АПЛ
Ливерпуль
Эвертон
Габриэль Мартинелли
«Арсенал» забил семь тысяч голов в высшем дивизионе Англии. Столько – только у «Эвертона» и «Ливерпуля»
час назад
Это случилось в матче 18-го тура АПЛ против «Лидса». Семитысячный гол на 16-й минуте забил нападающий Габриэль Мартинелли. Через 12 минут он сделал дубль.
С 1888 года семь тысяч голов забили только «Арсенал», «Эвертон» (7139) и «Ливерпуль» (7069). В этом сезоне «Арсенал» не забивал в пяти матчах АПЛ из 18-ти.
Пять из шести субботних матчей АПЛ перенесены из-за заражений коронавирусом в командах
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые