Арсенал
АПЛ
Ливерпуль
Эвертон
Габриэль Мартинелли
Поделиться:
Комментарии:
0
#Арсенал #АПЛ #Ливерпуль #Эвертон #Габриэль Мартинелли

«Арсенал» забил семь тысяч голов в высшем дивизионе Англии. Столько – только у «Эвертона» и «Ливерпуля»

час назад

Это случилось в матче 18-го тура АПЛ против «Лидса». Семитысячный гол на 16-й минуте забил нападающий Габриэль Мартинелли. Через 12 минут он сделал дубль.

С 1888 года семь тысяч голов забили только «Арсенал», «Эвертон» (7139) и «Ливерпуль» (7069). В этом сезоне «Арсенал» не забивал в пяти матчах АПЛ из 18-ти.

Пять из шести субботних матчей АПЛ перенесены из-за заражений коронавирусом в командах

Перерыв
Лидс
Лидс
0:3
Перерыв
Перерыв
Арсенал
Лондон
Мартинелли 16'
Мартинелли 29'
Сака 43'
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Opta
Еще по теме
Все обсуждают сейв вратаря «Арсенала» Аарона Рамсдейла. Как. Он. Это. Отбил?!
У правила офсайда есть нюанс, который многие забывают. На примере гола «Арсенала» – почему тут не гола, хотя соперник стоит к воротам дальше забивающего?
Аж 18 раз, когда Артета говорил о доминировании после матчей «Арсенала»
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Арсенал
#АПЛ
#Ливерпуль
#Эвертон
#Габриэль Мартинелли