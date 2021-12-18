Лидс - Арсенал: 18 декабря 2021 смотреть онлайн

Лидс
Лидс
-:-

Лидс - Арсенал: 18 декабря 2021 смотреть онлайн

Арсенал
Лондон
АПЛ, 18 тур

АПЛ,

18 тур

Англия
18 дек. 2021, 18:00 МСК
18.12.2021, 18:00 МСК
суббота
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Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

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Лидс
мин
13
Касилья
Кико Касилья
10
Алиоски
Эзган Алиоски
15
Даллас
Стюарт Даллас
6
Купер
Лиам Купер
2
Эйлинг
Люк Эйлинг
28
Берарди
Гаэтано Берарди
22
Харрисон
Джек Харрисон
23
Филлипс
Калвин Филлипс
19
Эрнандес
Пабло Эрнандес
18
Рафинья
Рафинья
20
Родриго
Родриго
Запасные
1
Мелье
Илан Мелье
-
21
Стрейк
Паскаль Стрейк
-
49
Кейси
Оливер Кейси
-
24
Дэвис
Лейф Дэвис
-
46
Шеклтон
Джейми Шеклтон
-
47
Дженкинс
Джек Дженкинс
-
9
Бэмфорд
Патрик Бэмфорд
-
11
Робертс
Тайлер Робертс
-
7
Поведа
Иан Поведа
-
Главный тренер
Марсело Бьелса
Арсенал
мин
1
Лено
Бернд Лено
3
Тирни
Киран Тирни
21
Чамберс
Калум Чамберс
16
Холдинг
Роб Холдинг
6
Габриэль
Габриэль
34
Джака
Гранит Джака
18
Томас
Томас
11
Эдегор
Мартин Эдегор
32
Смит-Роу
Эмиль Смит-Роу
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
19
Пепе
Николя Пепе
Запасные
13
Рунарссон
Рунар Рунарссон
-
17
Соареш
Седрик Соареш
-
22
Мари
Пабло Мари
-
25
Эль-Ненни
Мохамед Эль-Ненни
-
8
Себальос
Даниэль Себальос
-
7
Сака
Букайо Сака
-
9
Ляказетт
Александр Ляказетт
-
30
Нкетиа
Эдвард Нкетиа
-
35
Мартинелли
Габриэль Мартинелли
-
Главный тренер
Микель Артета

Прошлые матчи

14.02.2021 14 февр. 2021 вс 19:30
Арсенал
4 : 2
Лидс
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 19:30
Арсенал
4
Лидс
2
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 19:30
Лидс
0 : 0
Арсенал
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 19:30
Лидс
0
Арсенал
0
06.01.2020 06 янв. 2020 пн 22:56
Арсенал
1 : 0
Лидс
06.01.2020 06 янв. 2020 пн 22:56
Арсенал
1
Лидс
0
09.01.2012 09 янв. 2012 пн 22:45
Арсенал
1 : 0
Лидс
09.01.2012 09 янв. 2012 пн 22:45
Арсенал
1
Лидс
0
08.01.2011 08 янв. 2011 сб 15:45
Арсенал
1 : 1
Лидс
08.01.2011 08 янв. 2011 сб 15:45
Арсенал
1
Лидс
1

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