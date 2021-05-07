Аж 18 раз, когда Артета говорил о доминировании после матчей «Арсенала»
«Арсенал» не прошел «Вильярреал». В Испании было поражение 1:2. В Лондоне – скучная ничья 0:0. Так «Арсенал» лишился финала Лиги Европы. После матча Микель Артета сказал:
«Думаю, мы слишком неаккуратно работали с мячом. Но во втором тайме мы играли в гораздо более доминирующей манере. Мы проиграли по ряду причин. Мы недостаточно хорошо начали игру, не все были в лучшем состоянии».
Фраза про доминирование – любимая отмазка Артеты.
29 декабря 2019-го. «Арсенал» – «Челси» – 1:2.
«Мы правильно отреагировали на пропущенный гол, мы хорошо играли. Но сложно доминировать на протяжении всего матча против такой команды».
Это была вторая игра «Арсенала» под руководством Артеты и его первое поражение в качестве тренера клуба.
11 января 2020-го. «Кристал Пэлас» – «Арсенал» – 1:1.
«Я хочу, чтобы «Арсенал» играл как в первые 35 минут этой встречи. Мы доминировали в нужных зонах и создавали моменты. После этого мы начали терять мяч и допускать штрафные удары в нашу сторону».
2 февраля 2020-го. «Бернли» – «Арсенал» – 0:0.
«Я был очень доволен первыми 15-20 минутами матчами, тем, как мы вышли на поле и доминировали. После 20-25 минуты мы начали отдавать небрежные пасы, плохо вбрасывать ауты, подавать угловые».
27 февраля 2020-го. «Арсенал» – «Олимпиакос» – 1:2.
Тут не было слова «доминирование». Но косвенно Артета намекал на дикое преимущество:
«Мы старались, старались и еще раз старались, мы обрушили все силы на соперника, защищавшегося очень глубоко. Сумели забить, но потом пропустили с позднего углового, с очередного стандарта».
«Арсенал» в том матче пробил в створ 8 раз (при 19 ударах в целом). «Олимпиакос» – 5 (12). Преимущество было, но не настолько, чтобы говорить о «всех обрушенных силах».
20 июня 2020-го. «Брайтон» – «Арсенал» – 2:1.
Снова не было слова «доминирование». Но было вот такое оправдание:
«Мы сделали более чем достаточно для уверенной победы, но снова покидаем поле, не набрав очков».
4 октября 2020-го. «Арсенал» – «Шеффилд» – 2:1.
Это была первая победа «Арсенала», после которой Артета говорил о доминировании:
«Мне так понравилась наша сегодняшняя игра против сильного соперника. Мы полностью доминировали и контролировали матч в первом тайме. Мы правильно атаковали и создавали сопернику проблемы».
25 октября 2020-го. «Арсенал» – «Лестер» – 0:1.
«Как мне кажется, мы полностью доминировали в первом тайме и ограничили «Лестер» во всем. Мы выигрывали каждый эпизод, создали несколько опасных моментов и забили гол, который почему-то отменили».
29 ноября 2020-го. «Арсенал» – «Вулверхэмптон» – 1:2.
«Они дважды попали в створ в первом тайме и дважды забили. Наша команда проявила настоящую стойкость, сплоченность и веру, чтобы попытаться победить во втором тайме. Мы создавали моменты, доминировали, были очень убедительны, но не забили».
Артета был прав. В том матче во втором тайме у «Арсенала» было 5 голевых моментов. У «Вулверхэмптона» – 0.
6 декабря 2020-го. «Тоттенхэм» – «Арсенал» – 2:0.
Здесь Артета впервые пришел на пресс-конференцию с базовой статистикой:
«Я видел команду, полную энтузиазма, доминирующую над соперником и создающую моменты. Но главное – итоговый результат. Именно поэтому они находятся на вершине таблицы. Думаю, мы сделали 44 кросса, но это не помогло».
13 декабря 2020-го. «Арсенал» – «Бернли» – 0:1.
«Мы доминировали с самого начала и до удаления Гранита Джаки. «Арсенал» создавал шансы, прессинговал. Я очень доволен настроем игроков. Мы играли действительно хорошо, но не набрали очки».
19 декабря 2020-го. «Эвертон» – «Арсенал» – 2:1.
«Арсенал» доминировал, создал много моментов, и этого было достаточно для ничьи. Нам не повезло».
На тот момент «Арсенал» не побеждал в трех матчах подряд.
23 января 2021-го. «Саутгемптон» – «Арсенал» – 1:0.
«Арсенал» прервал 6-матчевую серию без поражений и вылетел из Кубка Англии. Артета на пресс-конференции сказал:
«Игра была равной. В первом тайме они выиграли много подборов. Во втором тайме мы были лучше. Мы больше доминировали и создавали очень опасные моменты».
2 февраля 2021-го. «Вулверхэмптон» – «Арсенал» – 2:1.
«Мы проиграли и должны как-то реагировать. Мы били в штангу, в перекладину, вратарь сделал парочку прекрасных сэйвов. Мы играли исключительно здорово, мы доминировали. Мы забили один гол, но должны были забить еще три-четыре».
6 февраля 2021-го. «Астон Вилла» – «Арсенал» – 2:1.
«Сегодня снова была действительно хорошая игра, мы полностью доминировали в матче – доминировали во всех областях и должны были выигрывать».
6 марта 2021-го. «Бернли» – «Арсенал» – 2:1.
«Мы полностью доминировали в первом тайме, но они усложняли игру большим количеством длинных мячей».
8 апреля 2021-го. «Арсенал» – «Славия» – 1:1.
«Игра была под контролем. Иногда были отрезки, когда мы полностью доминировали. Мы забили гол, на который рассчитывали, но также упустили ряд отличных моментов. Мы несколько раз сыграли не так, как следовало, и подставили себя, допустив угловой возле наших ворот».
23 апреля 2021-го. «Арсенал» – «Эвертон» – 0:1.
«По игре мы были лучшей командой. Мы контролировали игру и много доминировали, у нас были моменты. «Арсенал» заработал чистый пенальти, который почему-то отменили, затем мы пропустили автогол».
2 мая 2021-го. «Ньюкасл» – «Арсенал» – 0:2.
Не было слова «доминирование». Но Артета сказал, что «Арсенал» контролировал игру. Все по делу.
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С момента назначения Микеля Артеты на должность тренера «Арсенала» прошло 505 дней (статистика на 7 мая – на момент написания материала). Промежуточный результат по его словам на послематчевых пресс-конференциях:
🥔 18 раз он сказал, что «Арсенал» доминировал.
🌶 15 раз он использовал при этом слово «доминировать».
🧨 3 раза подбирал синонимичные выражения.
🏆 Дважды он объяснял так победы.
📊 Один раз он обосновал свои слова базовой статистикой.