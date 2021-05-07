Аж 18 раз, когда Артета говорил о доминировании после матчей «Арсенала»

27 февраля 2020-го. «Арсенал» – «Олимпиакос» – 1:2.

Тут не было слова «доминирование». Но косвенно Артета намекал на дикое преимущество:

«Мы старались, старались и еще раз старались, мы обрушили все силы на соперника, защищавшегося очень глубоко. Сумели забить, но потом пропустили с позднего углового, с очередного стандарта».

«Арсенал» в том матче пробил в створ 8 раз (при 19 ударах в целом). «Олимпиакос» – 5 (12). Преимущество было, но не настолько, чтобы говорить о «всех обрушенных силах».

20 июня 2020-го. «Брайтон» – «Арсенал» – 2:1.

Снова не было слова «доминирование». Но было вот такое оправдание:

«Мы сделали более чем достаточно для уверенной победы, но снова покидаем поле, не набрав очков».

4 октября 2020-го. «Арсенал» – «Шеффилд» – 2:1.

Это была первая победа «Арсенала», после которой Артета говорил о доминировании: