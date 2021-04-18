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#Спартак #РПЛ #Футбол #Уфа

«Спартак» опять проиграл в день рождения. Мы проверили: он так почти всегда 🎂

вчера, 22:54

официальный сайт «Спартака»

18 апреля «Спартак» отпраздновал 99-летие (в следующем году ему будет 100!), но в этом году веселого праздника у него не получилось. В день рождения к «Спартаку» приезжала «Уфа», и матч закончился неожиданной победой гостей – 0:3.

Кажется, день рождения для «Спартака» – традиционно плохой праздник. Мы взяли матчи команды, которые проходили 18 апреля или в ближайшие даты после (в список не вошел прошлый сезон, раздробленный коронавирусной пандемией). Получается такая статистика:

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Автор:
Николай Живоглядов
Автор длинных текстов, интервью и экзотических идей.
Илья Егоров
Автор и редактор. Итальянский футбол, «Формула 1», «Арсенал» и эксперт по биографиям.
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