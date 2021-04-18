«Спартак» опять проиграл в день рождения. Мы проверили: он так почти всегда 🎂

18 апреля «Спартак» отпраздновал 99-летие (в следующем году ему будет 100!), но в этом году веселого праздника у него не получилось. В день рождения к «Спартаку» приезжала «Уфа», и матч закончился неожиданной победой гостей – 0:3.

Кажется, день рождения для «Спартака» – традиционно плохой праздник. Мы взяли матчи команды, которые проходили 18 апреля или в ближайшие даты после (в список не вошел прошлый сезон, раздробленный коронавирусной пандемией). Получается такая статистика: