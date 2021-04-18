Первый матч Газизова против «Спартака» сделали новичок и парень из ФНЛ. Сам он говорил: это рядовая игра – но как же радовался на трибуне!
Год из жизни Шамиля Газизова:
• 9 июля 2020-го – «Уфа» объявила об уходе Газизова с поста гендиректора.
• 10 июля – «Спартак» объявил о назначении Газизова на аналогичную должность.
• 8 декабря – «Спартак» уволил Газизова.
Потом Газизов об этом говорил так: «Наверное, мозгов у меня не хватило, давайте так будем считать. Я же говорю, я шел за титулом, у меня это не получилось, поэтому, значит, могу сказать, что у меня не хватило мозгов. Ушел, когда были на первом месте. Ну не выдержал, значит. Могу гордо сказать, я считаю, если менеджер не принимает решения, не несет ответственности – он не в футболе, он там просто существует».
• 16 марта Шамиль Газизов снова стал генеральным директором «Уфы».
18 апреля, в день 99-летия «Спартака», «Уфа» приехала на матч с ним в Москву. Газизов тоже был на стадионе. Перед матчем он говорил:
«Реваншистских настроений перед «Спартаком» нет. Но и матч не будет рядовым, так как игры со «Спартаком» – это не простые матчи, они всегда интересны. Нам нужны очки, отступать некуда, мы будем играть».
Вопрос по этой теме получил и главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов. Он сказал: «Мы это даже с Шамилем Камиловичем не обсуждали. Он человек дипломатичный. Для него важно, чтобы «Уфа» набрала очки, а не насолила «Спартаку». Мне никто про эту подоплеку не говорил. Для нас самое главное – решить задачу, сохранить прописку в РПЛ».
Итог – поражение «Спартака» в день его рождения. Главные моменты:
1. У Филипа Мрзляка гол+пас. Это был его третий мяч за «Уфу». Он в команде с 3 ноября.
2. Владислав Камилов только 7 месяцев играет в РПЛ. В 17 матчах за «Уфу» Камилов забил 4 мяча, 2 гола – «Спартаку».
3. У «Уфы» было еще два убойных момента в середине второго тайма – оба раза футболисты били мимо.
4. Второе поражение «Спартака» подряд в РПЛ. И вторая победа подряд «Уфы» в чемпионате.
5. Это самая крупная победы «Уфы» над «Спартаком» в их истории противостояния.
«Уфа» разгромила «Спартак» (3:0). В это время Газизов бурно праздновал на трибуне.
После матча со «Спартаком» Газизов в интервью «Матч ТВ» сказал:
«Я подошел к этому матчу с такими же чувствами, с какими подходят все к игре со «Спартаком». Эти матчи всегда все ждут. «Спартак» – большой раздражитель. Сегодня мы огорчили болельщиков «Спартака», но сделали приятное нашим болельщикам. Я поздравляю болельщиков «Уфы», очень хороший счет. Три очка мы сегодня взяли заслуженно».
Еще Газизов сказал:
«3:0 – убедительно, но мне казалось, что мы могли забить больше. И мы были намного убедительней, чем «Спартак». Почему так произошло, не к нам вопрос. Поблагодарил свою команду. Честно, скажу такое: 7 лет назад от меня ушел мой сын, и накануне заходил на кладбище, просил его помочь мне в этой игре. Спасибо ему. Думаю, с небес он мне помог».