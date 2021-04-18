Первый матч Газизова против «Спартака» сделали новичок и парень из ФНЛ. Сам он говорил: это рядовая игра – но как же радовался на трибуне!

18 апреля, в день 99-летия «Спартака», «Уфа» приехала на матч с ним в Москву. Газизов тоже был на стадионе. Перед матчем он говорил:

«Реваншистских настроений перед «Спартаком» нет. Но и матч не будет рядовым, так как игры со «Спартаком» – это не простые матчи, они всегда интересны. Нам нужны очки, отступать некуда, мы будем играть».

Вопрос по этой теме получил и главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов. Он сказал: «Мы это даже с Шамилем Камиловичем не обсуждали. Он человек дипломатичный. Для него важно, чтобы «Уфа» набрала очки, а не насолила «Спартаку». Мне никто про эту подоплеку не говорил. Для нас самое главное – решить задачу, сохранить прописку в РПЛ».

Итог – поражение «Спартака» в день его рождения. Главные моменты:

1. У Филипа Мрзляка гол+пас. Это был его третий мяч за «Уфу». Он в команде с 3 ноября.

2. Владислав Камилов только 7 месяцев играет в РПЛ. В 17 матчах за «Уфу» Камилов забил 4 мяча, 2 гола – «Спартаку».

3. У «Уфы» было еще два убойных момента в середине второго тайма – оба раза футболисты били мимо.

4. Второе поражение «Спартака» подряд в РПЛ. И вторая победа подряд «Уфы» в чемпионате.

5. Это самая крупная победы «Уфы» над «Спартаком» в их истории противостояния.

«Уфа» разгромила «Спартак» (3:0). В это время Газизов бурно праздновал на трибуне.