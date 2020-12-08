Почему Газизов ушел из «Спартака» так быстро? С кем он поругался? Причем тут поздний трансфер Мозеса?

Кто такой Дмитрий Попов – новый/старый спортдиректор «Спартака». Играл с Сетьеном, помогал Эмери, ссорился с Карпиным

Фактически Газизов все время в «Спартаке» занимался именно функционалом Попова. Поэтому так и бесился из-за его назначения, хотя публично называл Попова сильным специалистом. Сложности в процессе их взаимодействия косвенно подтвердил тот же Фетисов. В интервью «Матч Премьер» он сказал такую фразу: «Думаю, через некоторое время процессы наладятся».

Шамиль Газизов приходил в «Спартак» на место Томаса Цорна. Тот за время в «Спартаке» привел в клуб нескольких клиентов своего агентства, а еще заплатил за вратаря «Ромы» 3 миллиона евро. Основной вопрос к Цорну – финансы. Цорн тратил очень много денег на покупки, а отпускал игроков фактически бесплатно. Федуну не понравилась такая отчетность.

Газизов еще с «Уфы» умеет работать с ограниченными финансами. Сам он всегда упоминал ограниченные траты, хотя отработал в «Спартаке» всего одно трансферное окно. Отсылал к финансам даже после аренды Мозеса: «За такие деньги нельзя привезти такого футболиста, но мы это сделали». Только в зарплату Мозеса и Кокорина «Спартак» все равно вложился.

Подписание Мозеса – результат основной неудачи Газизова в «Спартаке». Тедеско требовал правого защитника, но Газизов слишком долго искал варианты. С начала сезона и до аренды Мозеса эту позицию вынужденно закрывал Роман Зобнин. Мозес пришел в «Спартак» только в середине октября, когда в РПЛ прошло уже десять туров.