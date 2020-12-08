Почему Газизов ушел из «Спартака» так быстро? С кем он поругался? Причем тут поздний трансфер Мозеса?
«Спартак» объявил об уходе из клуба Шамиля Газизова. На посту гендиректора он работал с июля 2020 года. Всего Газизов провел в «Спартаке» 153 дня. Гендиректор «Уфы» Ренат Шайбеков уже разговаривал с Газизовым по поводу возвращения в клуб. Тот ответил, что пока возьмет небольшую паузу перед уходом на другое место работы. В «Уфе» он был до «Спартака».
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Что известно о подробностях ухода Газизова из «Спартака»:
- Шамиль Газизов отвечал в «Спартаке» за все. Важно, что теперь его полномочия разделяются между двумя людьми. Спортивную составляющую берет на себя Дмитрий Попов, управление офисом – Евгений Мележиков.
- Глава департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов назвал в комментарии для ТАСС такую причину отставки: «Не сошлись во взглядах на развитие клуба».
- «Чемпионат» писал, что Газизова взбесило возвращение в клуб Дмитрия Попова. Тот стал спортивным директором – на этой должности уже работал с 2008 по 2016-й годы. Тогда Газизов плохо поговорил с Федуном. Это повлияло на решение об отставке.
- Журналист Сергей Егоров еще в конце ноября расписал новое распределение функционала в «Спартаке». Ключевые решения в клубе теперь будут принимать Федун, Зарема (его жена) и Попов. Газизов оказался лишним.
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Фактически Газизов все время в «Спартаке» занимался именно функционалом Попова. Поэтому так и бесился из-за его назначения, хотя публично называл Попова сильным специалистом. Сложности в процессе их взаимодействия косвенно подтвердил тот же Фетисов. В интервью «Матч Премьер» он сказал такую фразу: «Думаю, через некоторое время процессы наладятся».
Шамиль Газизов приходил в «Спартак» на место Томаса Цорна. Тот за время в «Спартаке» привел в клуб нескольких клиентов своего агентства, а еще заплатил за вратаря «Ромы» 3 миллиона евро. Основной вопрос к Цорну – финансы. Цорн тратил очень много денег на покупки, а отпускал игроков фактически бесплатно. Федуну не понравилась такая отчетность.
Газизов еще с «Уфы» умеет работать с ограниченными финансами. Сам он всегда упоминал ограниченные траты, хотя отработал в «Спартаке» всего одно трансферное окно. Отсылал к финансам даже после аренды Мозеса: «За такие деньги нельзя привезти такого футболиста, но мы это сделали». Только в зарплату Мозеса и Кокорина «Спартак» все равно вложился.
Подписание Мозеса – результат основной неудачи Газизова в «Спартаке». Тедеско требовал правого защитника, но Газизов слишком долго искал варианты. С начала сезона и до аренды Мозеса эту позицию вынужденно закрывал Роман Зобнин. Мозес пришел в «Спартак» только в середине октября, когда в РПЛ прошло уже десять туров.
Что Газизов сделал за полгода в «Спартаке»:
✔️ Подписал Урунова из «Уфы». Теперь «Спартак» может продать его в «Рубин»: уже есть предложение на зимнее трансферное окно.
✔️ Убедил Кокорина на переход в «Спартак». Тот рассказывал: «Шамиль появился вовремя и сказал те вещи, которые я хотел услышать. Никто так не сделал, как он. Все ходили вокруг да около. Он появился с конкретикой».
✔️ Последний трансфер «Спартака» при Газизове – как раз аренда Мозеса. По игре справа в обороне тот пока совсем не убедил. Зато сам говорит, что готов играть вообще на любой позиции.
✔️ При Газизове главой селекционного отдела «Спартака» стал Нариман Акавов. Он пришел в августе, а потом сам написал заявление об уходе. Sports.ru писал, что Газизов просил Авакова остаться. Тот ушел как раз после трансферов, которые оформлял вместе с Газизовым.
✔️ Перед началом сезона Газизов говорил о соперничестве «Спартака» и «Зенита»: «Мне приятно кинуть им перчатку, вызов – при помощи Леонида Арнольдовича и Доменико Тедеско». Теперь «Спартак» и «Зенит» вместе возглавляют таблицу РПЛ.