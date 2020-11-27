Играл с Сетьеном, помогал Эмери, ссорился с Карпиным, привозил топ-игроков в «Спартак». Кто такой Дмитрий Попов
Дмитрий Попов вернулся в «Спартак» на пост спортивного директора. Со «Спартаком» он связан и игровой, и послеигровой карьерой:
- Выигрывал чемпионаты СССР и России в его составе.
- Доходил до полуфиналов Кубка чемпионов и Кубка Кубков.
- С декабря 2006-го по осень 2008-го был в селекционном штабе клуба.
- Затем на протяжении восьми лет был спортивным директором.
- Покинул «Спартак» в августе 2016-го – в начале чемпионского сезона.
Попов был на виду, когда играл – был умным и полезным футболистом. Сейчас он нечасто дает интервью о своей работе. Вот что о нем известно по различным публикациям.
Как он первый раз вернулся в «Спартак»
Рассказал в начале 2007-го: «Встретился с техническим директором «Спартака» Евгением Смоленцевым. Мы и до этого общались, а тут он мне предложил работу: клубу был нужен человек, который знал бы испанский, португальский и латиноамериканский футбольные рынки. Я согласился. В последние два года у меня все в жизни шло очень ровно. Захотелось что-то поменять. Возможность работать в таком клубе, как «Спартак», представляется не каждый день».
Попов тогда рассказал, что на юношеском чемпионате Южной Америки пересекся с Хуленом Лопетеги, который просматривал игроков для «Реала».
Он предложил Эмери в «Спартак»
В автобиографии Унаи Эмери писал, что его не хотел видеть в клубе гендиректор Валерий Карпин, но поддерживал Попов. В ней же есть и цитата о том, как Попов посоветовал Эмери Федуну.
Также в книге есть слова Эмери о поддержке и помощи от Попова, но была и такая фраза в интервью: «Попов был рядом, но только до того момента, пока не возникли трудности». Ответ Попова: «Эмери сам попросил меня, чтобы я его покинул, а после этого уже наступили трудные времена». Об Эмери он высказывался очень уважительно.
С Карпиным были непростые отношения
Про Карпина есть слова Попова из той же автобиографии: «Думаю, он всегда мечтал быть постоянным тренером «Спартака», а не временным. Он тут же отдалился и завидовал Унаи, потому что не мог понять, почему мы назначили его».
Журналист Евгений Дзичковский писал, что Попов полтора года не общался с Валерием Карпиным, когда тот тренировал – между ними был конфликт.
Подтверждал это и Валерий Оганесян – бывший президент армавирского «Торпедо», в котором работал Карпин: «Как можно работать, когда спортивный директор клуба Попов не разговаривает с генеральным директором Асхабадзе и главным тренером Карпиным? Настал момент, когда трансферы проходили уже без участия Попова».
Карпин отвечал в своей манере: «Ничего не произошло. Меня уволили из «Спартака», его – нет. Как работал, так и продолжил. Асхабадзе тоже какое-то время оставался генеральным директором. Ну и что с того?» 20-летнюю дружбу с Поповым он отрицал.
Как он уходил
«Почему ушел Дмитрий Попов? Вон, идите к Родионову», – Леонид Федун тогда отказался отвечать на вопрос и указал на действующего гендиректора. «Спартак» вылетел из еврокубков от кипрского АЕКа, а про Попова после этого практически не было никаких новостей.
На официальном сайте «Спартака» тогда было написано: «За эти годы по рекомендации Дмитрия Львовича наша команда усилилась многими яркими футболистами — такими как Веллитон, Алекс, Эменике, Макгиди, Промес».
Были и не слишком удачные трансферы вроде Инсаурральде, Родригеса, де Зеува, Уориса. Журналист Сергей Егоров писал, что с известным трансфером Роши он тоже помогал. Попов тогда уже не работал в клубе, да и главными героями в нем были совсем другие люди.
Какой у него подход
Выдержки из разных интервью:
• Принцип работы: «Все ведущие лиги мы постоянно рассматриваем, скажем так, в фоновом режиме – каждый тур следим за теми, кто неплохо выглядит в составах своих команд, причем в их число входят как молодые исполнители, так и опытные. На каждую позицию могу навскидку назвать руководству три-четыре фамилии игроков, способных нас усилить».
• Откуда не просматриваются игроки: «Единственное место, куда мы не суемся напрямую – это Африка. Африканцы, поигравшие в Европе – это другое. Очень сложная адаптация, менталитет, поэтому мы этого не делаем».
• Ромуло не слабее Витселя: «Если брать уровень игроков, то «Зенит» купил игрока сборной Бельгии в опорную зону за 40 миллионов, мы купили игрока сборной Бразилии – за 8. По уровню игроков – Витселя и Ромуло – трансферы сопоставимы».
• О создании «Спартака-2»: «Для нас очень важно, чтобы был коллектив, играющий на взрослом уровне. Он станет этаким переходным этапом от дубля до «основы». Ребята будут играть против взрослых мужиков – и заматереют, безо всякой аренды подойдя к уровню, необходимому главному «Спартаку».
• О мечте Галицкого видеть команду из воспитанников и возможности бороться за медали: «Думаю, в России это нереально. Хотя у него – юг, немного другие условия, наверняка прекрасная академия. Возможно, ему удастся что-то создать.
С тех пор, как закон Босмана вошел в силу в Европе, нереально тягаться с клубами-сборными, играя только своими воспитанниками».
Что еще интересно
Попов играл за «Расинг» вместе с Кике Сетьеном, которого позже приглашал поработать в штабе Николая Писарева в сборной России по пляжному футболу. Итоговый результат – отличный: финалист Кубка Европы.
Сейчас Сетьен – безработный тренер после не слишком удачного периода в «Барселоне». Кажется, уже ясно, кто будет фаворитом у букмекеров, если Доменико Тедеско не продлит контракт со «Спартаком».