Играл с Сетьеном, помогал Эмери, ссорился с Карпиным, привозил топ-игроков в «Спартак». Кто такой Дмитрий Попов

Дмитрий Попов вернулся в «Спартак» на пост спортивного директора. Со «Спартаком» он связан и игровой, и послеигровой карьерой:

Выигрывал чемпионаты СССР и России в его составе.

Доходил до полуфиналов Кубка чемпионов и Кубка Кубков.

С декабря 2006-го по осень 2008-го был в селекционном штабе клуба.

Затем на протяжении восьми лет был спортивным директором.

Покинул «Спартак» в августе 2016-го – в начале чемпионского сезона.

Попов был на виду, когда играл – был умным и полезным футболистом. Сейчас он нечасто дает интервью о своей работе. Вот что о нем известно по различным публикациям.

Как он первый раз вернулся в «Спартак»

Рассказал в начале 2007-го: «Встретился с техническим директором «Спартака» Евгением Смоленцевым. Мы и до этого общались, а тут он мне предложил работу: клубу был нужен человек, который знал бы испанский, португальский и латиноамериканский футбольные рынки. Я согласился. В последние два года у меня все в жизни шло очень ровно. Захотелось что-то поменять. Возможность работать в таком клубе, как «Спартак», представляется не каждый день».

Попов тогда рассказал, что на юношеском чемпионате Южной Америки пересекся с Хуленом Лопетеги, который просматривал игроков для «Реала».