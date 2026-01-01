Валерий Карпин

Дата рождения
2 февраля 1969 г.
Факт
Заслуженный мастер спорта России
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Футбол
Карпин прокомментировал слова про уход из сборной: «Пожалел. Да, идиот. Еще раз. Бывает»
#Валерий Карпин
Футбол
Карпин подтвердил, что останется тренером сборной на стыковые матчи ЧМ-2022
#Валерий Карпин
Футбол
«У нас футбол – бои. Тренеров и футболистов не уважают. В России это нормально». Карпин – о проблемах российского футбола
#Валерий Карпин
Футбол
«Проблема в голове. Когда под мяч никто не открывается, это с чем связано?» Карпин объяснил поражение от Хорватии
#Валерий Карпин
Футбол
Контракт Карпина продлен до 31 марта 2022 года. С ним Россия проведет стыковые матчи к ЧМ-2022
#Валерий Карпин
Футбол
Джикия – капитан России на матч с Хорватией. При Карпине за семь матчей с капитанской повязкой выходили шесть игроков
#Россия
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Материалы
«Дорогой Овечкин, желаю тебе стать кассиром в «Пятерочке». Нейросеть генерирует поздравления с НГ – мы попробовали со звездами спорта (получилось странно)
#мир
Карпин собрал игроков сборной на особую встречу в отеле: обсуждал психологию, питерцы не приехали из-за погоды, с февраля такие встречи продолжатся
#Валерий Карпин
Интервью Карпина после Хорватии: работа в стыках – не факт, психология – главная проблема, футбол в России – бои
#Валерий Карпин
Карпин точно останется в сборной? Его контракт закончился, но должен продлиться под стыковые матчи весной
#Валерий Карпин
Карпин считает главным матчем в карьере не «Спартак» или сборную, а «Ростов» – «Урал» из 2018-го. Ого, почему?
#Валерий Карпин
Какая Россия при Карпине: голы только из штрафной, почти всегда разные авторы, один пропущенный после 84 ударов
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#Россия
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