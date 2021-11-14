Валерий Карпин
ЧМ-2022
Россия
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#Валерий Карпин #ЧМ-2022 #Россия

Контракт Карпина продлен до 31 марта 2022 года. С ним Россия проведет стыковые матчи к ЧМ-2022

вчера, 19:58

Россия проиграла Хорватии в матче десятого тура отбора к ЧМ-2022. Она заняла второе место в группе и сыграет в стыках.

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Контракт главного тренера Валерия Карпина, который истекает в декабре, продлен до 31 марта. Карпин в интервью «Чемпионату» говорил о сроке, а теперь подтвердил продление на пресс-конференции после игры с Хорватией.

Президент РФС Александр Дюков в интервью «РБ Спорт» добавил, что обсудит с Карпиным будущее: 

«Поговорим с Карпиным, проведем встречу, обсудим итоги выступления. Дальше он продолжит работу и подготовку к мартовским матчам. Мы обсудим будущее. Думаю, не только мартовские матчи. У нас есть время, чтобы все обсудить».

Карпин возглавил сборную России в июле-2021. При нем команда провела семь матчей: выиграла пять, еще по разу сыграла вничью и проиграла. С Карпиным пройдут стыковые матчи к ЧМ-2022.

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Источник:
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