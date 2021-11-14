Россия прервала пятиматчевую серию из побед. Поражение от Хорватии – первое при Карпине

Россия и Хорватия провели игру десятого тура отборочного турнира к ЧМ-2022. Россия заняла второе место и сыграет в стыковых матчах.

До этого Россия выиграла пять матчей подряд и пропустила один гол – от Словении. У нее были победы над Кипром (дважды), Словений, Словакией и Мальтой.

Это седьмой матч при Валерии Карпине. При нем сборная России ни разу не проигрывала. Поражение от Хорватии – первое.

Россия выиграла пять матчей подряд при Карпине. Последний раз такое было в 2019 году при Черчесове