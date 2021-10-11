Так Россия тоже умеет: удар через себя в падении после паса пяткой в воздухе – гол!

Сборная России проводила восьмой матч квалификации к ЧМ-2022 против сборной Словении. Наши повели 2:0 к 32-й минуте благодаря голам двух центральных защитников.

На 28-й минуте Игорь Дивеев переправил мяч в ворота словенцев затылком после подачи Даниила Фомина. Бил не глядя, отлично попал.

Через четыре минуты Федор Смолов пасом пяткой в воздухе отправил мяч в центр штрафной, откуда Георгий Джикия точно пробил в падении через себя. Фантастический гол!

Так получилось у Дивеева: