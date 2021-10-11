Так Россия тоже умеет: удар через себя в падении после паса пяткой в воздухе – гол!
Сборная России проводила восьмой матч квалификации к ЧМ-2022 против сборной Словении. Наши повели 2:0 к 32-й минуте благодаря голам двух центральных защитников.
На 28-й минуте Игорь Дивеев переправил мяч в ворота словенцев затылком после подачи Даниила Фомина. Бил не глядя, отлично попал.
Через четыре минуты Федор Смолов пасом пяткой в воздухе отправил мяч в центр штрафной, откуда Георгий Джикия точно пробил в падении через себя. Фантастический гол!
Так получилось у Дивеева:
И так роскошно – у Джикии:
Дивеев впервые забил за сборную в 12-м по счету матче. Джикия проводит 40-й, и это второй его гол, первый был забит в 2019-м в ворота Бельгии в Санкт-Петербурге.
В клубах у них средняя результативность примерно одинаковая – раз в 23 матча. За ЦСКА Дивеев забил трижды, Джикия за «Спартак» – четырежды.
Доигрывать матч сборной России приходится без Дивеева – он заменен из-за травмы. Вместо него вышел Осипенко, после чего команда пропустила от Иличича и закончила первый тайм, побеждая 2:1.