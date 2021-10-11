Россия
ЧМ-2022
Георгий Джикия
Игорь Дивеев
Словения
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#Россия #ЧМ-2022 #Игорь Дивеев #Георгий Джикия #Словения

Так Россия тоже умеет: удар через себя в падении после паса пяткой в воздухе – гол!

вчера, 22:49

Твиттер «Матч Премьер»

Сборная России проводила восьмой матч квалификации к ЧМ-2022 против сборной Словении. Наши повели 2:0 к 32-й минуте благодаря голам двух центральных защитников.

На 28-й минуте Игорь Дивеев переправил мяч в ворота словенцев затылком после подачи Даниила Фомина. Бил не глядя, отлично попал.

Через четыре минуты Федор Смолов пасом пяткой в воздухе отправил мяч в центр штрафной, откуда Георгий Джикия точно пробил в падении через себя. Фантастический гол!

Так получилось у Дивеева:

И так роскошно – у Джикии:

Дивеев впервые забил за сборную в 12-м по счету матче. Джикия проводит 40-й, и это второй его гол, первый был забит в 2019-м в ворота Бельгии в Санкт-Петербурге.

В клубах у них средняя результативность примерно одинаковая – раз в 23 матча. За ЦСКА Дивеев забил трижды, Джикия за «Спартак» – четырежды.

Доигрывать матч сборной России приходится без Дивеева – он заменен из-за травмы. Вместо него вышел Осипенко, после чего команда пропустила от Иличича и закончила первый тайм, побеждая 2:1.

Матч завершен
Словения
Иличич 40
1:2
Матч завершен
Россия
Дивеев 28
Джикия 32
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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