Главные правила Карпина по составу сборной: одинаковый центр в линиях, минимум по три изменения, дебютант в основе

🔴 В пятой игре уже можно посчитать, как именно Карпин формирует стартовый состав. Соперники России по группе как раз были все: Хорватия, Кипр, Мальта, Словакия и Словения.

🔴 Непоколебимы пара центральных защитников Дивеев-Джикия и центрфорвард. Пара стартовала четыре раза из пяти – только против Мальты в паре с Дивеевым играл Осипенко. Ну, и в центре нападения четырежды из пяти раз выходил Федор Смолов.

🔴 Самый стабильный наряду с Дивеевым – Баринов. Пять стартов на позиции опорника – неизменно. Получается, самые стабильные позиции – в центрах. В защите, полузащите и нападении.

🔴 Разные вратари по месяцам. В сентябре неизменно играл Гильерме, в октябре – Сафонов. Помощник Карпина Виталий Кафанов любит вызывать по четыре-пять голкиперов, и пока ротация происходит под каждый вызов.