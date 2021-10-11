Главные правила Карпина по составу сборной: одинаковый центр в линиях, минимум по три изменения, дебютант в основе
Стал известен стартовый состав сборной России на выездной матчи против сборной Словении в восьмом туре квалификации к ЧМ-2022.
Это пятый матч сборной под руководством Валерия Карпина.
🔴 В пятой игре уже можно посчитать, как именно Карпин формирует стартовый состав. Соперники России по группе как раз были все: Хорватия, Кипр, Мальта, Словакия и Словения.
🔴 Непоколебимы пара центральных защитников Дивеев-Джикия и центрфорвард. Пара стартовала четыре раза из пяти – только против Мальты в паре с Дивеевым играл Осипенко. Ну, и в центре нападения четырежды из пяти раз выходил Федор Смолов.
🔴 Самый стабильный наряду с Дивеевым – Баринов. Пять стартов на позиции опорника – неизменно. Получается, самые стабильные позиции – в центрах. В защите, полузащите и нападении.
🔴 Разные вратари по месяцам. В сентябре неизменно играл Гильерме, в октябре – Сафонов. Помощник Карпина Виталий Кафанов любит вызывать по четыре-пять голкиперов, и пока ротация происходит под каждый вызов.
🔴 В защите и атаке стабильные изменения. В защите, как правило, два. Ясно, что касается это больше крайних защитников, с которыми у сборной России последнее время серьезные проблемы. В атаке Карпин также ротирует фланговых игроков.
🔴 Каждый раз состав сборной России обновляется минимум на трех позициях (в октябрьских играх) или на четырех (в сентябрьских).
🔴 Практически каждый раз в основе кто-то дебютирует. Захарян с Хорватией, Самошников (именно в основе) с Кипром, Осипенко с Мальтой, Терехов со Словакией. Против Словении дебютантов нет. Сутормин уже выходил в основе один раз, а Фомин – дважды.
🔴 Каждый раз новый капитан – традиция держится. Джикия, Смолов, Баринов, Кузяев и теперь Сутормин – капитаны сборной России при Карпине. Интересно, кто будет следующим – осталось еще две игры в квалификации.