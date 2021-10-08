Россия при Карпине – это всегда разные крайние защитники. На Словакию вообще вышли два дебютанта
Сборная России вышла на матч против Словакии в отборе на ЧМ-2022. Главная неожиданность стартового состава – крайние защитники. Справа в обороне вышел Алексей Сутормин из «Зенита». Это универсальный футболист, который весь сезоне играет на этой позиции в «Зените». Но в сборной до этого он не выходил даже на замену. Мечтал о дебюте в октябре.
Слева в защите все еще интереснее. Там в состав попал 31-летний Сергей Терехов. Терехов выступает в РПЛ в составе «Сочи». Он тоже никогда не играл за сборную России – даже в товарищеских матчах. Терехов вызывался еще на первый сбор при Карпине, но пропустил его из-за травмы. В сентябре шутил: «Может, еще что-нибудь заболит».
Терехов вышел в стартовом составе на матч Россия – Словакия. Это его дебют за сборную
Сутормин дебютировал за сборную России в матче против Словакии. Он играет на позиции Фернандеса
Почему Терехов и Сутормин вышли против Словакии:
1) Вячеслав Караваев мог бы сыграть на обоих флангах обороны. Он участвовал во всех трех играх при Карпине – и в каждой провел 90 минут. Но Караваев пропустил весь месяц в «Зените» из-за травмы. Семак ожидал, что Караваев вернется в общую группу только во время паузы на игры сборных. К Карпину он не поехал.
2) Марио Фернандес – еще один основной игрок России. Его последним матчем остается игра против Хорватии, где Фернандес отыграл 77 минут. Дальше Фернандес получил травму, а после матчей сборной объявил о завершении международной карьеры. Слухи об этом ходили еще летом. Теперь Фернандес сосредоточится на игре за ЦСКА.
3) Илья Самошников играл у Карпина в трех играх, но в двух из них выходил на замену. Самошников травмировался в матче за «Рубин». Он ждал приезда сборной России в Казань – именно там она играет против Словакии. Но еще перед матчем Карпин так прокомментировал возможность выхода Самошникова: «Лучше я сам сыграю. Я хотя бы был на сборе».
Перед матчем не только Россия набрала кучу травмированных, но и Словакия. Включая ее важного лидера
Сборная России постоянно меняет крайних защитников при Карпине. На этой позиции пробовался даже Далер Кузяев (это капитан на Словакию). Карпин на всех пресс-конференциях больше внимания уделял Терехову. Говорил, что тот был в сумасшедшей форме еще до сентябрьских матчей сборной России. И отмечал дефицит игроков на этой позиции.
Так менялись сочетания во всех играх:
- Хорватия: Караваев – Фернандес
- Кипр: Самошников – Караваев
- Мальта: Караваев – Кузяев
- Словакия: Терехов – Сутормин
В первых играх при Карпине Россия ни разу не пропустила. Главные события матча России и Словакии:
Это ещё круче и глупее, чем таран манекена Заболотным 😆