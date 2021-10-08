Россия при Карпине – это всегда разные крайние защитники. На Словакию вообще вышли два дебютанта

Почему Терехов и Сутормин вышли против Словакии:

1) Вячеслав Караваев мог бы сыграть на обоих флангах обороны. Он участвовал во всех трех играх при Карпине – и в каждой провел 90 минут. Но Караваев пропустил весь месяц в «Зените» из-за травмы. Семак ожидал, что Караваев вернется в общую группу только во время паузы на игры сборных. К Карпину он не поехал.

2) Марио Фернандес – еще один основной игрок России. Его последним матчем остается игра против Хорватии, где Фернандес отыграл 77 минут. Дальше Фернандес получил травму, а после матчей сборной объявил о завершении международной карьеры. Слухи об этом ходили еще летом. Теперь Фернандес сосредоточится на игре за ЦСКА.

3) Илья Самошников играл у Карпина в трех играх, но в двух из них выходил на замену. Самошников травмировался в матче за «Рубин». Он ждал приезда сборной России в Казань – именно там она играет против Словакии. Но еще перед матчем Карпин так прокомментировал возможность выхода Самошникова: «Лучше я сам сыграю. Я хотя бы был на сборе».

Перед матчем не только Россия набрала кучу травмированных, но и Словакия. Включая ее важного лидера