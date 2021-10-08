Россия
ЧМ-2022
Далер Кузяев
Арсен Захарян
Словакия
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#Россия #ЧМ-2022 #Словакия #Арсен Захарян #Далер Кузяев

Кузяев – капитан сборной России на игру против Словакии. Захарян и Терехов выйдут в составе

42 минуты назад

🇷🇺 Россия сыграет против 🇸🇰 Словакии в отборочном матче к ЧМ-2022. Игра пройдет в Казани и начнется в 21:45 по московскому времени.

Состав России: Сафонов, Терехов, Джикия, Дивеев, Сутормин, Баринов, Ерохин, Кузяев, Захарян, Бакаев, Смолов.

Далер Кузяев будет капитаном сборной России в этой игре. Арсен Захарян выйдет в стартовом составе, хотя считался травмированным.

  • Перед матчем со Словакией у России травмировались пять футболистов.
  • Россия занимает второе место в группе Н. За шесть матчей она проиграла один раз – Словакии.
  • Россия только раз побеждала Словакию в официальных матчах. Это было в 2011 году.

Турнирная таблица отбора к ЧМ-2022

Где смотреть матч Россия – Словакия

Прогноз на матч Россия – Словакия

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Источник:
телеграм-канал сборной России
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