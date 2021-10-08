Кузяев – капитан сборной России на игру против Словакии. Захарян и Терехов выйдут в составе

🇷🇺 Россия сыграет против 🇸🇰 Словакии в отборочном матче к ЧМ-2022. Игра пройдет в Казани и начнется в 21:45 по московскому времени.

Состав России: Сафонов, Терехов, Джикия, Дивеев, Сутормин, Баринов, Ерохин, Кузяев, Захарян, Бакаев, Смолов.

Далер Кузяев будет капитаном сборной России в этой игре. Арсен Захарян выйдет в стартовом составе, хотя считался травмированным.

Перед матчем со Словакией у России травмировались пять футболистов.

Россия занимает второе место в группе Н. За шесть матчей она проиграла один раз – Словакии.

Россия только раз побеждала Словакию в официальных матчах. Это было в 2011 году.

Турнирная таблица отбора к ЧМ-2022

Где смотреть матч Россия – Словакия

Прогноз на матч Россия – Словакия